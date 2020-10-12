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07 Ocak 2021 Perşembe 15:41

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı Çalışmalarını Tamamladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak Ayı Çalışmalarını Tamamladı
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Yeşilyurt Belediye Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün ‘İlçemiz Turgut Özal (Çilesiz) mahallesinde 1,53 Hektar yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kat karşılığı satışı ’ teklifini görüşüp oy birliğiyle kabul ederken, Mollakasım Mahallesi 105 ada 12 ve 13 nolu parsellerin Yeşilyurt Belediyesine devr edilmesiyle ilgili gündem maddesini görüşüp onayladı.

İki gündem maddesinin kabul edilmesinden sonra bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu alanlarda yaşaması için kentsel dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz. İlkini Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız 1.Etap Kentsel Dönüşüm projemizi başarıyla tamamladık. Yeşiltepe’ye nezih, modern ve kaliteli alanlar ve konutlar inşa ettik. Hak sahiplerimiz ve ev alan vatandaşlarımız şu anda yeni evlerinde sağlıkla oturuyorlar. Burada başarılı ve güzel bir projenin altına imza attık. Burada belediyemize ait gayrimenkuller TOKİ’ye verildi, TOKİ’ye ait bazı yerler belediyemize devr edildi, bazı alanlarla ilgili oluşan borçlanmalarımızı da kapattık. Oradan bize geçen bir arsayla ilgili tapu devir işlemleri gerçekleşecek. Şu anda inşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamızın arka kısmında Turgut Özal Mahallesinde de Kentsel Dönüşüm Projemizi uygulayıp, bu bölgemize de nezih ve modern alanlar ve konutlar kazandıracağız.2020 Yılı Nisan Ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle burası riskli alan ilan edilmişti. Alanla ilgili iş ve işlemleri yaklaşık 6-7 aydır sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da talep ve destekleri neticesinde işlemlerimizi toparladık. Sunduğumuz projeyi burada yaşayan hemşerilerimizde beğendiler ve desteklediler. Uygulayacağımız projeyi kat karşılığı şeklinde ihalesini gerçekleştirip hızlı ve planlı bir şekilde konutları ve alanları yaparak Yeşilyurt’umuza yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Projeyi uygulayacağımız alanda yıkım işlemleri bitmek üzere, bir iki ay içerisinde yer teslimi yapılacak şekilde hazır olacaktır.” diye konuştu.

Mollakasım mahallesinde yeni açılan bir yola isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki imar maddelerini görüşüp onaylarken, bazı maddeler ise Şubat Ayı toplantısında görüşmek üzere ertelenmelerine karar verdi.

ŞUBAT AYI TOPLANTISI ÜÇ ŞUBAT’TA

Ocak Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısını 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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