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02 Temmuz 2019 Salı 15:43

Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Yaptı
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Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 14 Haziran 2019 tarihli Haziran Ayı toplantısı 2.Oturumuna ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım mahallesindeki 383, 385 ve 386 adalardaki bazı parsellerin satışlarıyla ilgili Encümene yetki verilmesi onaylanırken, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Mollakasım mahallesi 319 ada 89 ve 92 parseldeki taşınmaz ile Gündüzbey Mahallesi 2352 nolu taşınmazın on yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile kiralanmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliği onaylandı.

Haziran Ayı toplantısında Meclis Üyeleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan, “Yeşilyurt’un içinden geçen derede, dere ıslah çalışması yapılmaktadır. Bu ıslah çalışması yerinde incelendiğinde, derenin yanlarına çok yüksek ve dik beton duvarlar yapıldığı görülmüştür. Bu derenin içinde hiçbir canlının su dahi içemeyeceği, doğanın yapısının bozulduğu, çirkin ve sağlıksız ıslah çalışması olduğu görülmüştür. Henüz işin başında iken bu projenin durdurulup, yerinde incelemeler yapılıp, tadilat projesi ile düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz” şeklindeki soru önergesine karşılık olarak DSİ 9 Bölge Müdürlüğü 92.Şube Müdürlüğünden gönderilen cevap yazısı okundu.

Gönderilen yazıda, “ Konu Şube Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup bahse konu dere yatağında Q100:56.01 m³/sn, Q500:77.84 m³/sn olarak hesaplanmış olup ıslah tesisimiz belirtilen debilere göre boyutlandırılmıştır. Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalarda, önceliğimiz emniyet sonra ekonomi ve sonrasında estetik prensibiyle çalışılmaktadır. İthamda bulunulan konular gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Konunun bu minvalde değerlendirilmesi hususunda bilgilerinize rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Gündemdeki imar maddelerinin birçoğu görüşüldükten sonra kabul edilirken, bir maddenin Hukuk İhtisas Komisyonuna, üç maddenin İmar Komisyonuna havale edilmesine, dört maddenin de Ağustos Ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verildi.

AĞUSTOS AYI TOPLANTISI ALTI AĞUSTOS’TA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını 06 Ağustos 2019 Salı günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.

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