Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin Toplantıları Canlı Yayınlanıyor

Her ayın ilk haftasında ki Salı günleri toplanarak gündemdeki komisyon raporları, teklifler ve önergeleri karar altına alan Yeşilyurt Belediye Meclisinin Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıların canlı yayınlanmasına karar verildi. Ekim Ayı 1.Oturum Toplantısı Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları (facebook, instagram, twitter) üzerinden canlı yayınlandı.

“ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZA YAKIŞAN BİR HİZMETİ DAHA HALKIMIZA SUNUYORUZ”

Şeffaf bir hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye devam ediyoruz. Daha önce Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen ihalelerimizi canlı yayında hemşerilerimize aktarmaya başlamıştık. Bugünden itibaren de Belediye Meclis Toplantılarımızı resmi internet sitemiz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı yayınlamaya başladık. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; Yeşilyurt Belediyesi olarak şeffaf bir hizmet düsturuna sahibiz, gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız hemşerilerimize her zaman açıktır. Kimseden saklayacak gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Vatandaşlarımız bugünden itibaren toplantılarımızı canlı yayında izleyebilir, gelişmelerden ve alınan kararlardan anında haberdar olabilirler. Canlı yayınlanan Ekim Ayı Toplantımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İLK CANLI YAYIN; EKİM AYI 1.OTURUM TOPLANTISI OLDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları (facebook, instagram, twitter) üzerinden canlı yayında gerçekleşen Ekim Ayı Olağan Toplantısı 1.Oturumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk olarak 03 Eylül 2019 tarihli Eylül Ayı Olağan toplantının meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Açılış ve yoklamanın ardından ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda gündemdeki maddeler tek tek okunarak görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; Yeşilyurt Belediyesinin 2020 Mali yılına ait Bütçe Teklifi ve Tarife Cetveli, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Yeşilyurt Belediyesinin 2020-2024 yıllarını içeren stratejik planı ise onaylandı.

MOTAŞ A.Ş.’de bulunan Yeşilyurt Belediyesine ait hisselerin Malatya Büyükşehir Belediyesine devredilmesini dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edilirken, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Turgut Özal Mahallesi Osmanlı Caddesindeki binanın bir kısmının Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğine tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

“SAMANKÖY VE DİLEK GÖLPINAR’A İKİ GÜZEL PROJE KAZANDIRACAĞIZ”

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan Samanköy mahallesindeki 241 ada 5 nolu parsel ile Dilek Gölpınar mahallesinde ki 142,145 ve 538 nolu parsellerin yap-işlet-devret modeli ile 10 yıllığına kiralanması teklifi ise onaylandı. Bu iki maddenin kabul edilmesinden sonra Samanköy ve Dilek Gölpınar mahallelerine kazandırılacak iki proje hakkında Meclis Üyelerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgemizde seracılık faaliyetleri kapsamında Bostanbaşı mahallemizde faaliyete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık projemizi başarıyla sürdürmekteyiz. Titiz ve özenli çalışmaların ardından dört ay gibi kısa bir zamanda gerçekten çok verimli sonuçlar aldık. Burada hasadını yaptığımız sebzeleri öncelikle kendi sosyal tesislerimizde değerlendirdik, artan ürünlerimizi de kurutmalık, salça, turşu ve konserve tarzı ürünler olarak doğal olarak muhafaza ettik. Samanköy’de mülkiyeti Yeşilyurt Belediyemize ait olan 10 dönümlük alanda ise Güneş Enerjili Sera Projemizi hayata geçireceğiz. İklimlendirme ve enerjisini kendi içerisindeki teknik alt yapı sayesinde yapabilecek mekanizmaya sahip olacak sera projemiz sayesinde tarımsal hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş olacağız. Dilek Gölpınar mahallemizde ki ilgili parsellerin üzerine ise her yönüyle vizyonel, bölgemize değer katacak çok güzel bir sosyal yaşam alanı kurmayı hedefliyoruz. Burada gerekli incelemeleri yaptık, yaptığımız girişimlerin ardından Hazineden tahsis edilmesine sağladık. Karakaya Baraj Göleti’nin muhteşem manzarasıyla bütünleşecek projemizde kamp alanı, piknik bölgeleri, yürüyüş ve bisiklet alanlarının yanı sıra gezinti gemisi ve iskelede kazandırarak bu bölgemizin tüm güzelliklerini ön plana çıkartacağız. İlçemizdeki balıkçılığında gelişmesine katkı sunacak olan, 50 bin m²’lik alanı kapsayan bu devasa projemizi hayata geçirmek adına çok yoğun çalışıyoruz.”diye konuştu.

“300 YILLIK KIZILCIK AĞACIMIZI MUHAFAZA EDİP, TURİZME KAZANDIRACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Bostanbaşı mahallesinde bulunan 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması adına bu bölgede ki imar yolu güzergâhında değişiklik yapılması ve Kızılcık Ağacın bulunduğu alanının genişletilerek park alanı olarak ayrılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporunu oybirliği ile kabul etti.

Yeşilyurt’ta ki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınması adına yatırımlarına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı mahallesinde bulunan 300 yıllık Kızılcık Ağacının korunması ve gelecek kuşaklara taşınması için Mimarlar Odası ile birlikte ÇEKÜL Vakfı başta olmak üzere ilgili yerlerle görüşüp gerekli adımlar attık ve projelerimizi sunduk. Bugün ki toplantımızda ise tarih kokan 300 yıllık ağacımızın bulunduğu bölgedeki yol güzergâhını değiştiriyoruz. Ağacımızın bulunduğu alanı genişleterek park alanı olarak değiştirilmesini sağlarken, yapacağımız yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla bu tarihi ağacımızı muhafaza ederek gelecek nesillere taşıyacağız. Mimarlar Odasına da projemize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 300 yıllık Kızılcık Ağacımızı, iç ve dış turizme kazandırmak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“BÖLGEMİZE CANLILIK VE HAREKETLİLİK GETİRECEK PROJELERE YOĞUNLAŞTIK”

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Hıroğlu Mah.73 ada 55 parsel ile Hamidiye Mah. 223 ada 29 nolu parsel ve Hıroğlu Mah. 79 ada 52 nolu parsel ile trampa yapılması talebine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da konuya ilişkin yaptığı konuşmada; “ Çırmıktı bölgemizdeki Hıroğlu mahallemizde yer alan 13 tarihi tescil evimizi iç ve dış turizme kazandırmak adına restorasyon çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kamulaştığımız alanda vatandaşlarımıza ait bazı araziler yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bu tip yerleri satın alma yoluyla Yeşilyurt Belediyemize kazandırmıştık. Yine orada bulunan dört katkı bir bina ile buraya yakın bölgede bulunan bir adet arsayı satın almak istiyoruz. Bu bölgede mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait bir adet dükkânı, dört katlı bina ve bir adet arsa karşılığında trampa ederek Yeşilyurt Belediyemize mülk kazandırıyoruz. Bu sokağımızın neredeyse yarısını Belediyemize kazandırmış olduk. Bölgemize canlılık ve hareketlilik kazandıracak projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Diğer evlerin satın alınmasına ilişkinde çalışmalarımız sürmektedir.” dedi.

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Hıroğlu mahallesindeki 249 ada 156 nolu parsele yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesi için 10 yıl süreli işletme hakkı tesisi suretiyle yap-işlet-devret modeli ile pazarlık usulü kiralama talebi de onaylandı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Hıroğlu mahallesindeki Tarihi Konakların bulunduğu Adıyaman Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönündeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usül ve esasları yönetmeliği ile Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin güncellenmesine dair Hukuk Komisyonu Raporu, okunduktan sonra onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM’in sermaye artırım talebi ise kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesinin Gündüzbey mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı ‘Sosyal Tesis’ projesinin uygulanacağı 3260 ile 3262 nolu parsellerin satın alınmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra onaylandı.

EKİM AYI 2.OTURUM TOPLANTISI 18 EKİM’DE

Gündemindeki altı maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılı Bütçe ve Tarifeler Cetvelini görüşmek üzere 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 14:00’da Gedik Kültür Merkezinde yeniden bir araya gelecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)