Yeşilyurt Belediye Personellerine Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi Verildi

Yeşilyurt Belediyesi ‘Hizmet İçi Eğitim’ programları kapsamında personellerine yönelik ‘Bağımlılık Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadele ve Farkındalık Eğitimi’ düzenledi. Eğitim programında; madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri, bağımlılara yaklaşım, koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.

EĞİTİM SEMİNERİ GEDİK KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILDI

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenip, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığının destek verdiği eğitim programı Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

EĞİTMEN ÇAĞIRKAN, MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ANLATTI

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve çok sayıda personelin iştirak ettiği eğitim programına konuşmacı olarak katılan Eğitmen Mehmet Serdar Çağırkan, madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi konusunda hazırladığı sunumu paylaştı.

Yeşilyurt Belediye personellerine madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılara yaklaşım, koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Eğitmen Mehmet Serdar Çağırkan, Yeşilyurt Belediyesini toplumsal konularda gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik etti.

“BAĞIMLI BİREYLER ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBEDER”

Madde bağımlılığının kişilerin iş, meslek ve aile hayatını etkilediğini ifade eden Eğitmen Çağırkan,“Bağımlı bireyler özgürlüğünü kaybeder, kendine olan güveni azalır ve iradelerini kaybederler. Madde bağımlılığını başkalarının sorunu gibi görür çok fazla ilgilenmeyiz ancak sorun kapımıza geldiğinde şaşırır ve üzülürüz. Farkındalığı bir kez daha konuşmak, öğrenmek, öğrendiklerimizi paylaşmak ve sorumlulukları üstlenmek gerekmektedir. Ülkemizde bağımlılık yaşı ne yazık ki 12’e kadar gelmiş durumdadır. Bu konuda ailelere büyük görevler düşmektedir. Anne ve baba sigarı kullanıyorsa çocukta gördüğü hareketleri yapmaya başlıyor. Bağımlılık konusunda çocuklarımız ve gençlerimiz tehlike altındadır. Çocuklarımızla özellikle erken yaşlarda kurulacak diyalog önemlidir, her istediği alınmamalı ve yapılmamalıdır. Çocuklarımızın gelişim süreçleri yakından takip edilmelidir.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)