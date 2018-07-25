Yeşilyurt Belediyesi 201 adet metruk binayı yıktı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2014 yılından bugüne kadar imar yollarını açma ve park çalışmalarına engel teşkil eden, çevre ve insan sağlığını tehdit eden toplam 201 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeşilyurt’un nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık mahallelerinden olan Koyunoğlu Mahallesinde çevre ve insan sağlığını tehdit eden metruk binanın yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kent estetiğine uygun olmayan, tehlike arz eden, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binalara asla geçit vermeyeceklerini söyledi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden binaların yıkımına büyük önem verdiklerini ifade eden Çınar, “Gerek halkımızın sağlığı ve güvenliği, gerekse de ilçemizin estetik görünümü açısından olumsuzluk oluşturan metruk binalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların ilçemize ve hemşehrilerimize zarar vermemesi ayrıca kent mimarisinde olumsuz görüntüler oluşturmaması için çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

Toplamda yıkılan metruk bina sayısının 201 olduğunu hatırlatan Çınar, “Mahallelerimizde terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binalara olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce müdahale ediyoruz. İlçe genelinde sürdürdüğümüz yol açma ve genişletme çalışmalarının yanı sıra yapım işlerinde engel teşkil eden, çevre sağlığına tehdit oluşturan metruk binaların zararlar oluşturmaması için gerekli bütün tedbirlerimizi alıyoruz. 2018 yılı içerisinde 25 toplamda ise 201 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik” dedi.

Koyunoğlu Mahallesi Mehter Sokakta kullanılmaz duruma gelen, yıkılmaya yüz tutmuş, göçme tehlikesi arz eden metruk binanın çevre güvenliği alındıktan sonra yıkımının başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Çınar, “Toplum ve insan güvenliğini rahatsız eden, terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların hemşehrilerimize zararlar vermeden önce yıkımını gerçekleştiriyoruz. Koyunoğlu Mahallesi Mehter Sokakta bulunan, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle yıkılmasıyla ilgili mahalle halkımızın yoğun talepte bulunduğu metruk binanın, gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra yıkımını gerçekleştirdik. İlçemizin farklı bölgelerinde emniyet ve sağlık açısından sorun oluşturan, harabe halindeki binaların yıkımlarına devam edeceğiz, hemşehrilerimiz de bu yöndeki isteklerini bize rahatlıkla iletebilirler. Bizim amacımız kalıcı ve nitelikli hizmetlerle ilçemizi geleceğe en güzel şekilde taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Çınar, vatandaşın çay davetini geri çevirmedi

Yeşilyurt’a yapılan hizmetlerin yanı sıra mahallerdeki metruk binanın yıkılmasından dolayı büyük bir sevinç yaşayan mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mehmet Çınar, bir vatandaşın çay davetini de geri çevirmedi. Davet üzerine mahalle sakininin evine giden Başkan Çınar, aile sakinleriyle yarım saate yakın bir süre sohbet etti. Hem ilçeye yapılan hizmetler hem de mahalleye kazandırılacak yeni yatırımlar üzerine bilgiler paylaştı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)