İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2019 Çarşamba 15:05

Yeşilyurt Belediyesi, 203’ncü Parkı Seyran Mahallesine İnşa Ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya’nın akciğeri olan Yeşilyurt’un geleceğine kalıcı eserler bırakmak adına farklı tasarımları ve hizmet alanlarına sahip sosyal yaşam alanlarının sayısını artırmaktayız. Seyran mahallemize yapacağımız park alanıyla birlikte 5,5 yılın sonunda Yeşilyurt’umuza kazandırdığımız park sayısını 203’e çıkarmış olacağız. ” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, 203'ncü Parkı Seyran Mahallesine İnşa Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

“203’NCÜ PARKIMIZI SEYRAN MAHALLEMİZE YAPIYORUZ”

Yeşilyurt’un yeşil dokusunu güçlendirip farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştıracak ‘insan odaklı’ projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’un hızla gelişen bölgelerinden olan Yeşiltepe’nin gerek alt ve üst yapı hizmetleri gerekse de spor alanları, kültür merkezleri ve diğer dönüşüm hizmetleriyle farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi.

“YEŞİLTEPE’NİN HER YÖNDEN GELİŞİMİ İÇİN YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

Yeşilyurt’un dört bir tarafını güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’u gelecek nesillere taşıyacak modern, yeşilin ve ağaçlandırmanın hâkim olduğu, çocuk oyun alanları, sportif faaliyetlerin yapılabildiği, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükseltecek, şehir estetiğine farklılık kazandıran sosyal yaşam alanların sayısını artırmaktayız. Hizmette dur durak bilmeden, yer ve bölge ayırt etmeden ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede hizmet götürmekteyiz. Yeşilyurt’umuzun bütün bölgeleri farklı bir zenginliği barındırırken, Yeşiltepe’nin de bu anlamda farklı güzellikleri vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak buradaki güzellikleri kalıcı ve güzel yatırımlarla ön plana çıkartıp, hemşerilerimizin huzur ve refah seviyelerini artırmak adına parkları yapıyoruz, yolları yeniliyoruz, yürüyüş yollarının kalitesini yükseliyoruz, kültür ve sanatsal hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını güzel hizmetlerle gideriyoruz. İlçemize yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmak adına yaptığımız yatırımlarımızın bir yenisini Seyran mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallemizde yapılan imar değişikliği ile birlikte yeni yeşil alanları oluşunca bizlerde yaptığımız teknik incelemelerin ardından buradaki köprünün hemen alt tarafındaki 1,5 dönümlük alana modern ve nezih bir park alanı kazandırmak adına çalışmalara hız verdik. Parkımız, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma alanları, çevre düzenleme, yeşil alanlar ve ışıklandırmayla dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz buraya gelip huzur ve güven içerisinde zaman geçirip, keyifli anlar yaşayacaklar. Yeşiltepe’miz bu tür yatırımlarla daha fazla güzelleşip, modern ve yaşam standardı yükselecektir. Sadece birkaç ay içerisinde Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarına 8’e yakın park alanı yaparak sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdık. 2014 yılından bugüne kadar revize ettiğimiz parklarımızla birlikte park sayımızı burayla birlikte 203’e çıkarmış olacağız. Park sayısı artıkça Yeşilyurt’umuz daha güzel olacak. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz park alanlarımız gelişen ve kalkınan Yeşilyurt’umuzun yüz akı olmuştur, bundan sonra ki projelerimizde aynı hedef doğrultusunda hayata geçecektir.” dedi.

Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez’de, çocuk oyun parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak Girdik” Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak...
Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak Hekimhan Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşacak
Battalgazi Belediyesi Yaşanabilir Bir Çevre İçin Geri Dönüşüme Önem Veriyor Battalgazi Belediyesi Yaşanabilir Bir Çevre İçin...
Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım Atıldı Doğanşehir Atıksu Arıtma Tesisi İçin İlk Adım...
Başkan Güder, “Eğitim Sizden Hizmet Bizden” Başkan Güder, “Eğitim Sizden Hizmet Bizden”
Bem-Bir-Sen’den Battalgazi Belediyesi’nde Aşure İkramı Bem-Bir-Sen’den Battalgazi Belediyesi’nde Aşure...
Başkan Güder, “Önceliğimiz Battalgazi’nin İmar Sorununu Çözmektir” Başkan Güder, “Önceliğimiz Battalgazi’nin...
K.Maraş Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesinin Çevre Yatırımlarını Yakın Takibe Aldı K.Maraş Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesinin...
Güder, “Film Festivali İle Malatya’yı Dünyaya Tanıtmak İstiyoruz” Güder, “Film Festivali İle Malatya’yı Dünyaya...
Alt Yapı ve Tesisleşmeye ‘Yakınca Spor Adası’ Projesi İle Dev Katkı Alt Yapı ve Tesisleşmeye ‘Yakınca Spor Adası’...
Başkan Güder, Abdal Musa Birlik Lokması Günü’ne Katıldı Başkan Güder, Abdal Musa Birlik Lokması Günü’ne...
Başkan Çınar, Gedik Mahallesindeki Yatırımları İnceledi Başkan Çınar, Gedik Mahallesindeki Yatırımları...
Battalgazi Belediyesi’nden Emlak Ve Reklam Vergisi Uyarısı! Battalgazi Belediyesi’nden Emlak Ve Reklam Vergisi...
Yeşilyurt’un Kadim Medeniyeti ‘Yeni Çırmıktı Projesi’ İle Geleceğe Taşınacak Yeşilyurt’un Kadim Medeniyeti ‘Yeni Çırmıktı...
Başkan Güder, Diyabet Günü Dolayısıyla Çocuklarla Fidan Dikti Başkan Güder, Diyabet Günü Dolayısıyla Çocuklarla...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’un gelişimine ışık tutan bütün yatırım ve...

Haberi Oku