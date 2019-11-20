Yeşilyurt Belediyesi, 203’ncü Parkı Seyran Mahallesine İnşa Ediyor

“203’NCÜ PARKIMIZI SEYRAN MAHALLEMİZE YAPIYORUZ”

Yeşilyurt’un yeşil dokusunu güçlendirip farklı ve ayrıcalık yaşam koşullarını yaygınlaştıracak ‘insan odaklı’ projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’un hızla gelişen bölgelerinden olan Yeşiltepe’nin gerek alt ve üst yapı hizmetleri gerekse de spor alanları, kültür merkezleri ve diğer dönüşüm hizmetleriyle farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi.

“YEŞİLTEPE’NİN HER YÖNDEN GELİŞİMİ İÇİN YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR”

Yeşilyurt’un dört bir tarafını güzelleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’u gelecek nesillere taşıyacak modern, yeşilin ve ağaçlandırmanın hâkim olduğu, çocuk oyun alanları, sportif faaliyetlerin yapılabildiği, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren, yaşam kalitesini yükseltecek, şehir estetiğine farklılık kazandıran sosyal yaşam alanların sayısını artırmaktayız. Hizmette dur durak bilmeden, yer ve bölge ayırt etmeden ilçede yaşayan tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede hizmet götürmekteyiz. Yeşilyurt’umuzun bütün bölgeleri farklı bir zenginliği barındırırken, Yeşiltepe’nin de bu anlamda farklı güzellikleri vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak buradaki güzellikleri kalıcı ve güzel yatırımlarla ön plana çıkartıp, hemşerilerimizin huzur ve refah seviyelerini artırmak adına parkları yapıyoruz, yolları yeniliyoruz, yürüyüş yollarının kalitesini yükseliyoruz, kültür ve sanatsal hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını güzel hizmetlerle gideriyoruz. İlçemize yeni çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları kazandırmak adına yaptığımız yatırımlarımızın bir yenisini Seyran mahallemizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallemizde yapılan imar değişikliği ile birlikte yeni yeşil alanları oluşunca bizlerde yaptığımız teknik incelemelerin ardından buradaki köprünün hemen alt tarafındaki 1,5 dönümlük alana modern ve nezih bir park alanı kazandırmak adına çalışmalara hız verdik. Parkımız, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, oturma alanları, çevre düzenleme, yeşil alanlar ve ışıklandırmayla dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz buraya gelip huzur ve güven içerisinde zaman geçirip, keyifli anlar yaşayacaklar. Yeşiltepe’miz bu tür yatırımlarla daha fazla güzelleşip, modern ve yaşam standardı yükselecektir. Sadece birkaç ay içerisinde Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarına 8’e yakın park alanı yaparak sosyal yaşam alanlarının sayısını artırdık. 2014 yılından bugüne kadar revize ettiğimiz parklarımızla birlikte park sayımızı burayla birlikte 203’e çıkarmış olacağız. Park sayısı artıkça Yeşilyurt’umuz daha güzel olacak. Bugüne kadar hizmete sunduğumuz park alanlarımız gelişen ve kalkınan Yeşilyurt’umuzun yüz akı olmuştur, bundan sonra ki projelerimizde aynı hedef doğrultusunda hayata geçecektir.” dedi.

Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez’de, çocuk oyun parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)