İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Kasım 2019 Pazar 14:07

Yeşilyurt Belediyesi 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğinde Renkli Ve Keyifli Anlar Yaşandı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ‘Minik Pedallarla Büyük Umutlara’ sloganı altında düzenlenen 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine katılan çocuklar, keyif dolu anlar yaşadılar. Renkli ve hareketli geçen şenlikte birbirinden heyecanlı yarışmalarda ter döken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Yeşilyurt Belediyesi 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğinde Renkli Ve Keyifli Anlar Yaşandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

ÇOCUKLAR ŞENLİĞE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hilal Park içerisinde hizmet veren Yeşilyurt Kent Konseyi önünde ‘Minik Pedallarla Büyük Umutlara’ temasıyla düzenlenen 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine çocukları büyük ilgi gösterdi.

MİNİKLER KEYİF DOLU, NEŞELİ ANLAR YAŞADILAR

Aileleriyle birlikte şenliğe katılarak unutulmaz anlar yaşayan minikler, bisikletleriyle Hilal Parkın etrafında tur attıktan sonra çeşitli aktivitelere katılarak keyifli anlar yaşadılar.

“BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUZ”

Renkli ve keyif dolu anların hâkim olduğu şenlikte çocukların mutluluğuna ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, bu tür sportif etkinliklerle bisiklet kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ PARILTI VE GÜLEN YÜZLERİ HER ŞEYE DEĞER”

Çocuklara erken yaşlarda çevre bilinci ve spor ruhunu aşılamanın önemli olduğunun altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Çocuklarımıza erken yaşlarda spor ruhu aşılayıp bisiklet kullanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz 2.Geleneksel Bisiklet Şenliğine katılımın yüksek olması bizleri mutlu etmiştir.Yeşilyurt’umuzun kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerine bir yenisini daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz.Bu tür etkinliklerimiz çeşitlendirilerek devam edecektir.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 2019 yılı faaliyet programında yer alan bu güzel organizasyonumuzda çocuklarımızla, aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duymaktayız. Ülkemizde gençlerimiz genellikle futbol, basketbol gibi sporlara daha fazla yöneliyorlar ancak bizler bisikletin de bir spor dalı olarak daha fazla gelişmesini, bisiklet kullanan insan sayısının artmasını istiyoruz. Bisiklet sağlık ve çevre açısından da son derece faydalıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin uygun caddelerine bisiklet yolları yaparak bu anlamda toplumda farkındalık yarattık, çok güzelde geri dönüşler alıyoruz. İlçemizde bisiklet kullanımının yükseldiğine şahit olmak hepimizi sevindirmektedir. Bizler, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi için bisiklet sporunun yaygınlaştırılması gerektiğini, fiziki şartları uygun olan tüm yerleşim yerlerinde bisiklete binen insan sayısının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Oldukça renkli, keyifli ve hareketli anların yaşandığı, çocuklarımızın doyasıya eğlendiği şenliğimizde ortaya çıkan bu güzellikler, Yeşilyurt’umuzun gülen yüzünü, mutlu tablosunu ortaya koymaktadır. Çocuklarımız mutlu, ailelerimiz mutlu ve bizler mutluyuz. Çocuklarımız için ne yapsak azdır, onların gözlerindeki parıltı ve gülen yüzleri her şeye değer. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunan hizmetler, bütün yatırımlarımızın önündedir. Kendini iyi ifade edebilen, özgüveni yüksek, çevresiyle iletişimi güçlü, erken yaşlarda spor yapmaya başlayan çocuklarımızla birlikte geleceğe daha umutlu bakacağız. İnşallah bu tür etkinliklerimizi, daha da geliştirerek her sene tekrarlayacağız. Bugün ki bu güzel anlara katılarak etkinliklerimizin coşku dolu ve hareketli geçmesini sağlayan tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Şenlikteki aktivitelere katılarak keyif dolu anlar yaşayan çocuklara yarışmalar sonucunda madalyaları ve başarı belgeleri takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, etkinliğe katılan tüm çocuklara ve çocuklarını spor yapmaya teşvik eden bütün aile fertlerine teşekkürlerini sundu.

Bu arada Malatya ve çevre illerde düzenlenen Bisiklet Yarışmalarından başarılı sonuçlarla dönen deneyimli bisikletçilerde etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayarak, yaptıkları gösterilerle şenliğe renk kattılar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri Görsel Şölen Oluşturuyor Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in 10 Kasım Mesajı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in...
Başkan Çınar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını Rahmetle Yâd Ediyoruz” Başkan Çınar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve...
Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor Hekimhan Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor
Başkan Güder, “Eskimalatya’yı Aslına Uygun Restore Edeceğiz” Başkan Güder, “Eskimalatya’yı Aslına Uygun...
PTT’den Başkan Güder’e Ziyaret PTT’den Başkan Güder’e Ziyaret
Başkan Çınar, “Peygamber Efendimizi Hakkıyla Tanımak, Allah’a Kulluğu Anlamak Demektir” Başkan Çınar, “Peygamber Efendimizi Hakkıyla...
Yeşilyurt Belediyesi’nden Mahalle Muhtarlarına İlk Yardım Eğitim Semineri Yeşilyurt Belediyesi’nden Mahalle Muhtarlarına...
Başkan Güder’in Mevlid Kandili Mesajı Başkan Güder’in Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Çınar, “Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır” Başkan Çınar, “Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır”
Güder, Yeni Projeler İle İlgili Meclise Bilgi Verdi Güder, Yeni Projeler İle İlgili Meclise Bilgi Verdi
“Annecim Yaşamak Çok Güzel Bir Şeymiş” “Annecim Yaşamak Çok Güzel Bir Şeymiş”
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını Yaptı Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını...
Yeşilyurt Belediyesi, Organ Bağışı Haftasında Örnek Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yapıyor Yeşilyurt Belediyesi, Organ Bağışı Haftasında...
Başkan Güder, “Yıkım Çalışmaları Kontrollü Şekilde Sürüyor” Başkan Güder, “Yıkım Çalışmaları Kontrollü...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal...
Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt’ta, gökyüzünün maviliği...

Haberi Oku