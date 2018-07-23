İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35

Yeşilyurt Belediyesi 335 kamerayla ilçeyi mercek altına aldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemize yerleştirdiğimiz 335 kamerayla ilçemizdeki huzur ve güven ortamını ileriye düzeye çıkarttık. Yeşilyurt’taki mutlu yaşam, hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasından kaynaklanıyor” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi 335 kamerayla ilçeyi mercek altına aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yeşilyurtluların refah seviyesi yüksek, huzurlu ve güvenli ortamlarda yaşamaları için teknolojik gelişmelerden istifade ettiklerini söyleyen Çınar, “Kentimizdeki ve ilçemizdeki huzur ortamını daha iyi bir seviyeye getirmek adına farklı bölgelerdeki hizmet binalarımız, sosyal tesislerimiz, park alanlarımız, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimiz ile veznelerimizin olduğu noktaları 335 kamerayla sürekli kontrol altında tutuyoruz. 7/24 hizmet veren Görüntü İzleme Merkezimizde kurulan özel bir sistem aracılığıyla farklı noktalardan gelen görüntüler 365 gün sürekli olarak kayıt altına alınmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli personellerimiz tarafından takip edilen bölgelerimizde meydana gelebilecek her hangi bir olay karşısında elde edilen görüntüler talep gelmesi durumunda Emniyet Müdürlüğü ve diğer güvenlik birimleriyle paylaşılmaktadır. Gelen görüntüleri ayrıca resmi internet sayfamızdaki www.seyretyeşilyurt bölümünde paylaşarak yurt içi ve yurt dışındaki kıymetli hemşehrilerimizin Yeşilyurt’u izlemelerine fırsat tanıyoruz. Kurduğumuz bu sistem, ilçemizdeki huzur ve güven ortamını daha da güçlü ileri seviyeye ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Teknolojik gelişmelerden sürekli istifade ederek ilçemizin her alanda gelişmesine önem vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta yaşanan büyük değişimin ilçede ikamet eden insanların mutlu bir yaşam sürmelerine ciddi katkılar sunduğuna işaret eden Başkan Çınar, “Bizim bütün hizmetlerimizin amacı, hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamaları ve refah seviyesi yüksek modern kentlerdeki hizmetlere kavuşmalarını sağlamaktır. Mutlu bir yaşamın temelinde de güvenlik yer almaktadır. Eğer yaşadığımız kent veya ilçede asayiş sorunu üst seviyede ise, insanlar mutlu değilse yapılan yatırımların hiçbir değeri olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan ilçemizi geleceğe taşıyacak yatırımları teker teker hizmete sunarken diğer taraftan güvenlik birimlerimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla ilçemizdeki huzur ve güven ortamını daha iyi noktaya taşımak adına bu tür hizmetlere öncelik tanıyoruz. Geçtiğimiz yıl teknik alt yapısını kurduktan sonra hizmete sunduğumuz Güvenlik İzleme Merkezimiz aracılığıyla ilçemizi 335 kamerayla mercek altına alıyoruz. İnsanlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı Yeşilyurt’ta ki mutlu yaşam şartlarını muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara taşımak adına teknolojik gelişmelerden de istifade ederek bu mutlu yaşam görüntüsünü kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin rahat ve güzel bir yaşam sürmeleri için Yeşilyurt’un her noktasında çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku