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25 Ekim 2019 Cuma 15:56

Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Hizmetlerine ‘Erdem Okulu’ Projesini De Ekledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “4-6 yaş grubundaki çocuklarımızın zihinsel, kişisel ve manevi gelişimlerine destek amacıyla ‘Erdem Okulu’ projemizi başlattık. Projemiz, bilgili ve erdemli nesillerin oluşmasına büyük katkılar sunacaktır.” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, Eğitim Hizmetlerine ‘Erdem Okulu' Projesini De Ekledi
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YEŞİLYURT’TA ‘ERDEM OKULLARI’ PROJESİ BAŞLADI

Eğitim ve kültürel hizmetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 4 ile 6 yaş grubundaki çocuklara Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Nezaket Kuralları, Değer Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimlerinin verileceği ‘Erdem Okulu’ projesine start verdi.

BAŞKAN ÇINAR, İLK EĞİTİMDE ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde başlayan Erdem Okulu’nu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

“PROJEMİZ, ERDEMLİ VE BİLGİLİ NESİLLER HEDEFİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK”

Velilerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Erdem Okulu’ projesiyle bilgili ve erdemli nesiller hedefine katkı sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt’un eğitim, kültür ve sanatsal yönden çok sağlam temellere sahip olduğunu, bu zenginliği sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Edepli, dinini, vatanını ve milletini seven, örf, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgiyle bakan erdemli ve bilgili nesillere sahip olabilmek için yatırım yapmak, projeler üretmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Sağlıklı bir neslin yetişmesini istiyorsak; çocuklarımıza hak ve hukuku, doğruluk ve dürüstlüğü, güzel ahlakı öğretmeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu alanda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonrada aynı çizgide ilerleyeceğiz. Yeşilyurt’umuzun eğitim hizmetlerinde marka ve örnek olmasını sağlayan projelerimize ‘Erdem Okulu’ gibi özel, anlamlı ve kıymetli bir projeyi eklemenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden en doğru şekilde kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla İlçe Müftülüğümüzün destekleriyle hayata geçirdiğimiz ‘Erdem Okulu’ projemizi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde başlattık. Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Nezaket Kuralları, Değer Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimlerine tabi tutulan evlatlarımıza sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü, paylaşmak, kardeşlik ve yardımseverlik gibi temel insani değerler anlatılmaktadır. Çocuklarımızın burada aldıkları eğitimler sayesinde daha düzenli, planlı ve güzel bir hayata sahip olacaklarına yürekten inanıyorum. Miniklerimizin heyecanı, mutluluğu ve gözlerindeki parıltı bizleri memnun etmiştir. Eğitim hizmetlerimize farklı bir güzellik kazandıran, çocuklarımızın gelişim süreçlerine önemli kazanımlar sağlayacak projemizin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, projemizin paydaşı olan İlçe Müftülüğümüze, öğretmenlerimize ve çocuklarını bu güzel projeye dâhil eden velilerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra ‘Erdem Okulu’ projesinin ilk dersine katılan çocuklara başarılar dileyip, çeşitli hediyeler dağıttı. İlk programda hazır bulunan velilerde eğitim hizmetlerine verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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