Yeşilyurt Belediyesi Eğitim Yatırımlarına Devam Ediyor

“YEŞİLYURT, BU YATIRIMLA TÜRKİYE ÇAPINDA İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEKTİR”

Çilesiz mahallesinde 6 bin 980 metre² alanda yapımı tamamlanan Bilim Atölyesi ve Deprem Eğitim Simulasyon Merkezinde deprem konusunda bilimsel çalışmaların yapılacağını ve eğitimlerin verileceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal afetlere yönelik ön hazırlıklar çerçevesinde hizmete girecek olan ‘Bilim Atölyesi ve Deprem Eğitim Simulasyon Merkezi’ projesinde bir adet bina, bina içerisinde depremin bire bir yaşanacağı sarsma tablası, eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme ve yeşil alanlar yer alacaktır. Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu yönde ki teorik ve pratik eğitimler büyük önem taşımaktadır. Hemşerilerimizin doğal afetler ve deprem konusunda bilgilenmeleri ve bilinçlenmeleri için bu tür yatırımlar her açıdan değerli ve kıymetlidir. Eğitim hizmetlerine verdiğimiz önemden dolayı özellikle deprem konusunda halkımızı bilinçlendirmek, olası bir deprem anında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve deprem sırasında hayatta kalmak için dikkat edilmesi gereken konuların bilimsel çalışmalarla değerlendirilmesi adına çok ciddi bir yatırımı hizmete sunacağız. İlk başta çocuklarımıza yönelik başlatılacak eğitim çalışmalarımızda depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda uzman eğitmenlerin gözetiminde geniş kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Eğitimlerde doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşamak yerine güvenli korunma teknikleri öğretilecek. Ev ortamı şeklinde düzenlenmiş odalarda deprem anında neler yapılması gerektiği üzerine bilgiler paylaşılacak. Kodlanabilir konuşan robot, üç boyutlu yazıcı, elektropnömatik araçların bulunduğu Bilim Atölyesi'nde ise geleceğin dili olan kodlama eğitimini öğrencilerimize erken yaşta öğretmeyi amaçlıyoruz. Merkezimizde ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamak üzere güneş, hidrojen ve rüzgâr gibi kaynaklardan ürettiğimiz enerjiyi mekanik enerjiye çevirecek eğitici mekanizmalar kuracağız. Yeşilyurt’umuz böylesine kıymetli bir yatırım ile deprem eğitiminde marka olacak ve sadece bölgemizde değil ülke çapında da isminden söz ettirecektir” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)