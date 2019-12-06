İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Aralık 2019 Cuma 15:34

Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, Minik Canlılar İçin Doğaya Yem Bırakıyor

Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara yem bıraktı. Başkan Çınar, “ Unutmayalım ki; hayvanlar soğuktan ölmez, açlıktan ve ilgisizlikten ölür. Kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayalım.” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, Minik Canlılar İçin Doğaya Yem Bırakıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

FARKLI NOKTALARA KURU YEMLER BIRAKILDI

Hayvan haklarının korunması ve hayvanların sahiplenilmesi konusunda uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren, ‘Sev Beni’ ve ‘Şanslı’ projeleriyle doğanın minik canlılarının daha fazla sahiplenilmesi noktasında farkındalık oluşturan Yeşilyurt Belediyesi, kar yağışının başladığı günden itibaren ilçenin muhtelif yerlerinde sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

“MİNİK CANLILARI UNUTMAYALIM, SU VE YEMEK VERELİM”

Doğada yaşayan canlıların kış şartlarında aç kalmamaları için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hayvanların sahiplenilmesi ve korunması noktasında başarılı çalışmalarda bulunan Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, havaların soğuyup kar yağışının devam ettiği bugünlerde doğada yaşayan minik canlıların mağdur olmamaları için yemleme çalışmalarına ağırlık veriyorlar. Bu uygulama sayesinde hayvanlarımız doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatına kavuşmuş olmaktadır. Minik canlıların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için çalışmalarımız sürecektir. Halkımızdan ricamız; kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını hatırlayarak, beslenme odaklarını boş bırakmayalım.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Kahramanlar, Çocuklarla Kartopu Oynadı Süper Kahramanlar, Çocuklarla Kartopu Oynadı
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gastronomi Platformunun Kurulmasına Öncülük Etti Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gastronomi...
Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Mahallesi’ne Sıcak Asfalt Serimi Yaptı Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Mahallesi’ne...
Yeşilyurt Belediye Ekipleri, İlçenin Dört Bir Tarafında Kar Temizliği Yapıyor Yeşilyurt Belediye Ekipleri, İlçenin Dört Bir...
Başkan Güder, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda Buluştu Başkan Güder, Özel Gereksinimli Bireylerle Kahvaltıda...
Battalgazi Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi Battalgazi Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı...
Başkan Çınar, Milletvekili Tüfenkçi’yi Ağırladı Başkan Çınar, Milletvekili Tüfenkçi’yi Ağırladı
Başkan Güder, “Muhtarlarımızla Et İle Tırnak Gibiyiz” Başkan Güder, “Muhtarlarımızla Et İle Tırnak...
Özel Çocuklara Battalgazi Belediyesi’nden Oyuncak Süprizi Özel Çocuklara Battalgazi Belediyesi’nden Oyuncak...
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantılarına Başladı Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı Toplantılarına...
Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi Özel Çocukları Ağırladı Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi Ve Bilim Atölyesi...
Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan Engelimi Unutsam” Etkinliği Battalgazi Belediyesi’nden “Elimi Tutsan Engelimi...
Başkan Çınar’dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ Mesajı Başkan Çınar’dan ‘ 3 Aralık Dünya Engelliler...
Başkan Güder’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı Başkan Güder’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...
Battalgazi Belediyesi Küresel Gazeteciler Konseyini Ağırladı Battalgazi Belediyesi Küresel Gazeteciler Konseyini...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Süper Kahramanlar, Çocuklarla Kartopu Oynadı
Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde temizlik hizmetlerini 7/24 sürdüren, kar yağışıyla birlikte de gece gündüz...

Haberi Oku