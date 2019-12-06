Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, Minik Canlılar İçin Doğaya Yem Bırakıyor

Yeşilyurt Belediyesi Tarım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli noktalara yem bıraktı. Başkan Çınar, “ Unutmayalım ki; hayvanlar soğuktan ölmez, açlıktan ve ilgisizlikten ölür. Kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayalım.” dedi.

FARKLI NOKTALARA KURU YEMLER BIRAKILDI

Hayvan haklarının korunması ve hayvanların sahiplenilmesi konusunda uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren, ‘Sev Beni’ ve ‘Şanslı’ projeleriyle doğanın minik canlılarının daha fazla sahiplenilmesi noktasında farkındalık oluşturan Yeşilyurt Belediyesi, kar yağışının başladığı günden itibaren ilçenin muhtelif yerlerinde sokak hayvanları için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

“MİNİK CANLILARI UNUTMAYALIM, SU VE YEMEK VERELİM”

Doğada yaşayan canlıların kış şartlarında aç kalmamaları için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hayvanların sahiplenilmesi ve korunması noktasında başarılı çalışmalarda bulunan Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, havaların soğuyup kar yağışının devam ettiği bugünlerde doğada yaşayan minik canlıların mağdur olmamaları için yemleme çalışmalarına ağırlık veriyorlar. Bu uygulama sayesinde hayvanlarımız doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatına kavuşmuş olmaktadır. Minik canlıların zorlu kış şartlarında açlık çekmemesi için çalışmalarımız sürecektir. Halkımızdan ricamız; kış nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken hayvanları unutmayalım, onlara sahip çıkalım. Onların da bir can taşıdığını hatırlayarak, beslenme odaklarını boş bırakmayalım.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)