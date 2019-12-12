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12 Aralık 2019 Perşembe 14:59

Yeşilyurt Belediyesi, Geleneksel Oyunları Okul Bahçelerine Taşıyor

Çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki okulların bahçelerinde oluşturduğu alanlarla geleneksel çocuk oyunlarını minik öğrencilerle buluşturuyor. Başkan Çınar, geleneksel oyunlarımız birliktelik ruhunu canlandırırken bir yandan da çocukların fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, Geleneksel Oyunları Okul Bahçelerine Taşıyor
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ÇOCUKLARA GELENEKSEL OYUNLARLA FARKLI BİR OYUN DÜNYASI SUNULUYOR

Yeşilyurt’un eğitim kalitesi ve standardını daha iyi noktaya taşımak adına toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, ilçedeki ilkokulların bahçelerine soğuk yol çizgi boyası ile geleneksel oyun çizgilerini çizerek, çocuklara değişik alternatifler sunan bir oyun dünyası armağan ediyor.

Çocuklar, ‘yakan top’, ‘yağ satarım bal satarım’, ‘sek-sek’, ‘üç taş’, “10’lu sek-sek’, ‘ pusula”, ‘tombik’, ‘mendil kapmaca’ ve ‘yakan top’ gibi geleneksel oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyorlar.

ÇOCUKLAR GELENEKSEL OYUNLARLA BULUŞUYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla oldukça titiz ve özenli bir bakış açısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; oyun çizgileriyle donatılan okul bahçelerinde, coşku, paylaşım ve dayanışma duygusu zirveye ulaşırken, çocukların en büyük ihtiyacı olan eğitimin ayrılmaz parçası olan oyun oynama anlayışı da farklı bir boyut kazanıyor.

BAŞKAN ÇINAR’DA ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI

Geleneksel oyunları okul bahçelerine taşıyarak çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oyun çizgileri tamamlanan Mahmut Şahin Balarısı İlkokulunu ziyaret ederek, geleneksel oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşayan çocukların mutluluğunu ortak oldu.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ında katıldığı oyunda neşeli anlar yaşayan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Okulun bahçesinde oluşturulan oyun sahasından memnun olduklarını ifade eden çocuklar, yaşadıkları mutluluğu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a sarılarak gözler önüne serdiler.

“GELENEKSEL OYUNLAR, ÇOCUKLARIMIZIN ZEKÂ GELİŞİMİNE KATKI SUNAR”

Geleneksel oyunların çocukların kişisel ve zekâ gelişimlerine ciddi katkısı olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin farklı noktalarındaki bulunan okullarımızın daha güzel ve kaliteli ortamlarda eğitim hizmetleri vermeleri için imkânlarımız doğrultusunda katkı sağlamaya devam ediyoruz. İlklerin öncüsü olan, uyguladığı projelerle farkındalık yaratan yerel bir yönetim olma hüviyetimize yakışan çok değerli bir özel bir projeyi okullarımız ve çocuklarımızla buluşturuyoruz. Eğitime destek hizmetlerimiz çerçevesinde; kuşaktan kuşağa aktarılan, her yönüyle özel ve değerli olan, büyükler tarafından her zaman yâd edilen geleneksel oyunlarımızı miniklerle buluşturmak adına ilkokul bahçelerine yeni oyun alanları kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin hem fiziksel ve kişisel gelişimlerine destek vermek hem de geleneksel oyunlarla tanışmalarına imkân tanımak adına başlattığımız bu uygulamayı havaların düzelmesiyle birlikte tüm ilkokullarımızda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımız farklı renklerle çizilen oyun sahasında bir yandan keyifli anlar yaşarken, diğer taraftan gelenekselleşen oyunlarımızdan olan sek sek, köşe kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım, körebe gibi oyunlarla tanışma fırsatı yakalıyorlar. Geleneksel oyunlarımız, çocuklarımızın kişisel ve zekâ gelişimlerine ciddi katkıları vardır, bu oyunları oynayan çocukların derslerinde başarılı olma ihtimalleri de doğal olarak yükselecektir. Belediye olarak ta aynı zamanda geleneksel oyunlarımızın gelecek kuşaklara taşınmasına da bu projeyle katkı sunmuş oluyoruz. Projemizin ilk kez uygulandığı Mahmut Şahin Balarısı İlkokulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızla geleneksel oyunlar oynayarak bizlerde bir nevi çocukluk yıllarımıza gittik. Miniklerle çocukluk yıllarımıza ait oyunların aynı heyecanını paylaşmak ve yaşamak bizim için tarif edilemez bir mutluluk oldu. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, en değerli varlıklarımız, onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımız sadece öğrenim dönemlerinde değil, tatil günlerinde de okul bahçelerinde ki oyun alanından faydalanabilecekler. Minik yavrularımızın kendilerini geliştirmeleri ve güzel bir hayata sahip olmaları için, geleneklerimiz en güzel öğrenmeleri ve kavramaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonrada bu gayretlerimizi artıracağız. Çocuklarımız ne kadar kendilerini geliştirirse Yeşilyurt’umuzda o denli gelişir ve büyür, bizlerde onların her zaman yanlarındayız ve desteklerimiz sürecektir. Projemize destek veren İlçe Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürlerimize teşekkür ederken, böylesine değerli bir projenin hayata geçmesi için aylardır yoğun mesai yapan Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün kıymetli çalışanlarına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

BAŞKAN ÇINAR’A TEŞEKKÜR PLÂKETİ TAKDİM EDİLDİ

Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Müdürü Abdulkadir Akpolat ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’da, başlatılan projeden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Mahmut Şahin Balarısı İlkokulu Aile Birliği Yönetimi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a geleneksel oyunların okul bahçelerine taşınıp öğrencilerle buluşmasını sağlamasından dolayı teşekkür plâketi takdim etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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