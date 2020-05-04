Yeşilyurt Belediyesi Hijyenmatik Makinesini Hizmete Sundu

Yeşilyurt Belediyesi, solunum ve temas yoluyla insandan insana bulaşan bir salgın olan yeni tip koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele etmenin yanı sıra küresel iklim değişikliğine neden olan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanmasını sağlamak amacıyla yapımı tamamlanan Hijyenmatik Makinesini Yeşilyurt’a kazandırdı.

AMBALAJ ATIKLARINI TOPLUYOR, EL DEZENFEKTANI SIKIYOR

Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve sağlık hizmetleri kapsamında hizmete sunduğu ‘Hijyenmatik Makinesi’, plastik şişe, cam şişe ve metal kutuları gibi atıkların toplanmasını sağlarken, atılan atıklardan sonra makinenin alt bölümden el hijyeninin sağlanması için el dezenfektanı akıyor.

HİJYENMATİK MAKİNESİ, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖNÜNDE HİZMETE GİRDİ

Koronavirüs başta olmak üzere tüm salgın hastalıklarla etkin mücadele için ‘temiz toplum sağlıklı hayat’ ilkesi üzerine örnek ve marka hizmetlerini her geçen gün geliştirip büyüten Yeşilyurt Belediyesinin (KOVİD-19) ile mücadeleye örnek gösterilecek teknik donanıma sahip ‘Hijyenmatik Makinesi’ projesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hizmete sunuldu.

“KOVİD-19 İLE MÜCADELEYE ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR PROJE”

Toplum ve insan sağlığını korumak adına örnek hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığına verdikleri önemi, dikkat çekici ve farkındalık yaratacak özel bir projeyle bir kez daha ortaya koymanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

“HİJYENMATİK MAKİNESİ, İNSAN SAĞLIĞINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ ORTAYA KOYUYOR”

‘Hijyenmatik Makinesi’ projesiyle çevre ve sağlık hizmetlerinin boyutunu geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen ve sahiplenen yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler neticesinde bilindiği üzere 2019 yılının Kasım ayında düzenlenen ‘2. Sıfır Atık Zirvesinde’ Yerel Yönetimler Başarı Ödülüne layık görülmüştük. Çevre yatırımlarımızı eksiksiz yerine getirmemiz nedeniyle 5 Mart 2020’de ise ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanmıştık. Bu süreçten sonra çevre hizmetlerimizin boyutunu geliştirmek ve çalışmaları daha planlı sürdürmek ardından Türkiye’de ilk kez Sıfır Atık Müdürlüğü’nü kuran yerel yönetim olduk. Küresel bir tehdit haline dönüşen koronavirüs ile etkin bir şekilde mücadele etmek adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devlet kurumlarımızın aldığı tedbirler doğrultusunda; ilçe genelinde topyekün bir seferberlik başlattık. Her zaman ilklerin öncüsü olmayı kendisine hedef belirleyen, hayata geçirdiği yatırımlarla ulusal ve uluslar arası düzeyde çok değerli ödüller alan yerel bir yönetim olarak, koronavirüs ile etkin mücadele anlamında örnek alınacak bir projemizi halkımızın hizmetine sunmaktan kıvanç duymaktayız. Halkımızı bilinçlendirmek, çevremizi temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya emanet için gelişen teknolojiyi yakından takip edip, yenilikleri hizmete sunmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de virüsün yüzeylerde ne kadar canlı kalabildiğidir. Yapılan araştırmalara göre ambalaj atıklarının üzerinde korona virüslerin kalma sürelerinin kâğıt yüzeyde 4-5 gün, plastik yüzeyde 4-5 gün cam yüzeyde 4 gün, metal yüzeyde 2-8 saat aralığında kaldığı bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Yeşilyurt’umuza kazandırdığımız Hijyenmatik makinemiz sayesinde çevre ve doğaya zarar veren plastik şişe, cam şişe ve metal kutularını toplarken, atılan atıklardan sonra makinenin alt kısmından el hijyenini sağlamak maksadıyla el dezenfektanı akıyor. Vatandaşlarımız buraya attıkları atıklardan sonra alt taraftan akan el dezenfektanı ile ellerini temizleyecekler. Bu sayede eğer korona virüsle temaslı ambalaj atıkları varsa çöp alanına gitmeden makinede toplanması sağlanmaktadır. Hijyen, sosyal mesafe ve izolasyon gibi kurallara hepimiz harfiyen uymamız gereken bir dönemdeyiz. Makineyi günlük takip edecek olan personellerimiz, toplanan atıkları Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimize götürerek oluşturduğumuz atık bekleme alanında 4-5 gün kaldıktan sonra geri dönüşüm firmalarına sevklerini sağlayacaklar. Bu uygulama neticesinde çöpten ayrıştırarak hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem de atıkların çöp alanına giderken oluşacak olan bulaş riskini de ortadan kaldırmış olacağız. Bununla birlikte Hijyenmatik Makinesini uzaktan takip ederek kaç adet atık atıldığı, kaç kişinin elini dezenfekte ettiği, atık depomuzun doluluk oranı ve dezenfekte bidonu doluluk oranlarını takip edeceğiz. Makineye ortalama 600-800 arası atık atılabilmektedir. Makinemiz, Sağlık Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri ile uyumlu ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın da İklim Değişikliği ve ‘Sıfır Atık’ projesine de katkı sağlayan bir cihazdır. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Yönetimine ve değerli çalışanlarına sağladıkları desteklerden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri de, sağlık ve çevre alanında ki hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile sağlık görevlileri konuşmaların ardından makineye atıklar bırakırken, alt kısımdan akan el dezenfektanı ile ellerini temizlediler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)