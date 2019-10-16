Yeşilyurt Belediyesi, İlçedeki Ulaşım Ağını Güçlendirme Hizmetlerine Ağırlık Veriyor

Sütlüce Mahallesinde devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizde ki ulaşım ağının akıcı ve konforlu olabilmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sütlüce mahallemizin yollarını sathi kaplama ile baştan aşağıya yeniliyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR, SÜTLÜCE MAHALLESİNDEKİ YATIRIMLARI İNCELEDİ

Sütlüce Mahallesini ziyaret ederek devam eden alt yapı ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sürdürülen hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler paylaştı.

“SÜTLÜCE İLE BU BÖLGEMİZDEKİ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesinin yol açma, yenileme ve genişletme hizmetlerinde büyük bir mesafe kat ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sütlüce mahallemizin yaşam standartını daha iyi bir noktaya getirmek için bugüne kadar önemli yatırımlarda bulunduk. Özelliklede araç ve yaya trafiğinin akıcı ve hızlı olabilmesi içinde hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.Malatya Büyükşehir Belediyemizin bu bölgedeki alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra ortaklaşa yaptığımız incelemelerin ardından tespit edilen eksiklikleri teker teker gideriyoruz. Mahallemizde ki yolların standartını yükseltmek, ulaşım ağını güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Burada mevcutta olan yolların gerek bakım ve onarımı gerekse de genişletilen yolların daha nitelikli olabilmesi için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Her geçen gün gelişen ve değişen, aktif bir yapıya bürünen Sütlüce mahallemizin dışında bu bölgedeki Tepeköy, Topraktepe ve Şahnahan’da da yol yenileme çalışmalarını dört koldan sürdürmekteyiz. Bu bölgemizde yol sorununu ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın rahat ve konforlu yollarda seyahat etmesi için 7/24 çalışıyoruz. Yeşilyurt’un değişimi ve dönüşümü için durmadan, dinlenmeden, mesai mefhumu bilmeden büyük bir aşk ve sevdayla hizmet üretmeye devam ediyoruz.Bizi her zaman olduğu gibi yine güler yüzle, samimiyetle karşılayarak bağrına basan Sütlüce mahallemizin Muhtarı ve değerli hemşerilerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz ne yapıyorsak halkımızın huzur ve refahı için yapıyoruz, bu kararlı ve istekli mücadelemiz artarak devam edecektir.”şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ”

Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ise, bugüne kadar gerçekleşen yatırımlar ve devam eden hizmetler nedeniyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

BAŞKAN ÇINAR, ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENİP, OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Mahalle halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahalle aralarında top oynayan çocuklarla yakından ilgilenip, oyuncak hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)