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24 Ocak 2020 Cuma 14:56

Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına Kaliteli Yol Hizmetleri Ulaştırıyor

Şahnahan mahallesindeki yol açma, genişletme ve yol bakım hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin ulaşım ağında yakaladığı yüksek standart ve konfor, ayrıcalıklı yaşam koşullarının açık bir göstergesidir. Yeşilyurt’un her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğini daha akıcı ve güvenli hale getirmek ve alternatif yol güzergâhları açarak trafiği rahatlatmak için 7/24 çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına Kaliteli Yol Hizmetleri Ulaştırıyor
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BAŞKAN ÇINAR, ŞAHNAHAN MAHALLESİNDE Kİ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden yol açma, genişletme ve yol yenileme hizmetlerine ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Şahnahan ve Bindal Mahalle Muhtarları ve teknik personellerle birlikte Şahnahan mahallesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme hizmetlerini yerinde inceledi.

“EKİPLERİMİZ RAHAT BİR ULAŞIM, GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN 7/24 ÇALIŞIYOR”

Yeşilyurt’un her bölgesinde ulaşım ağının daha konforlu ve akıcı hale getirmek adına yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm bölgelerinde ki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak, merkez ile kırsal bölgeler arasındaki ulaşımı akıcı ve güvenli hale getirmek adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.2014 yılından bugüne kadar yaptığımız kalıcı yatırımlar sayesinde kaliteli, konforlu ve yüksek standartlı yollara kavuştuk. 2020 yılına da hızlı girdik ve tüm bölgelerimizde aralıksız çalışıyoruz. Şahnahan bölgemizde alt yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım ağında yaşanan sorunları çözebilmek adına mahalle muhtarımızla koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Trafik akışının sıkıntılı olması nedeniyle öncelikle yolumuzu temizledik ve stabilize malzeme serimlerini yaparak sathi kaplamaya hazır hale getirdik. Burada yarısını tamamladığımız yaklaşık 54 km’lik bir yol çalışması yapacağız. Kalan bölümler içinde ekiplerimiz çok titiz ve özenli bir çalışma yapıyorlar, kısa zamanda diğer çalışmaları tamamlayarak yolumuzu tamamen açıp, ulaşım ağımızın kalitesini yükselteceğiz. Bir yandan yüksek kesimlerde karla mücadele ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle yolları açarken diğer ekiplerimizde yol açma, genişletme, bakım ve onarım işlemlerini sürdürmektedir. Ulaşım ağımızın her bölgede aynı düzeyde akıcı ve güvenli olabilmesi adına bugüne kadar rekor seviyede yatırımlarda bulunduk. 2020 yılında da bu gayretlerimiz artarak devam edecektir. Amacımız; ideal kent modeline uygun planlamalarla yaşam standardı yüksek, modern bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet etmektir. Ulaşım ağımızdaki kalite ve yüksek standart, ilçemizdeki ayrıcalıklı yaşam koşullarının açık bir göstergesidir.7/24, mesai mefhumu gözetmeden halkımızın refahı için çalışıyoruz.” dedi.

“BAŞKANIMIZA VE EKİBİNE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

Şahnahan ve Bindal Mahalle Muhtarları da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, “ Yollarımız gerçekten çok kötüydü, çocuklarımız okula gidemiyor, çamur ve pislikten burası geçilmiyordu, vatandaşlarımız her gün şikâyet ediyorlardı. Yeşilyurt Belediyemizden Allah razı olsun, Başkanımız burayla bizzat ilgilendi, yol çalışmaları yapılmaktadır. Mahalle sakinleri adına Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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