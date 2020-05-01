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01 Mayıs 2020 Cuma 16:30

Yeşilyurt Belediyesi İletişim Kanallarını Güçlendirmek Adına Yeşilyurt Tv’yi Hizmete Sundu

Yeşilyurt Belediyesinin vatandaşlarla olan iletişimini daha da güçlendirmek amacıyla resmi internet sayfası www.yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden faaliyete sunduğu, sosyal medya hesaplarından da takip edilebilen Yeşilyurt TV’de yayınlanan ‘Ramazan Ayı Sohbet’ programları, ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışması, ‘Mesafeli Mikrofon’ programları ve Yeşilyurt’u anlatan genel tanıtımlar, koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalan vatandaşların gündelik yaşamlarına renklilik getirmeye başladı.

Yeşilyurt Belediyesi İletişim Kanallarını Güçlendirmek Adına Yeşilyurt Tv'yi Hizmete Sundu
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YEŞİLYURT TV, HAREKETLİ VE HEYECANLI YAYINLARIYLA KEYİFLİ ANLAR YAŞATIYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulup, internet üzerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV, birbirinden hareketli ve heyecanlı yayınlarıyla ‘Evde Kal’ çağrılarına uyan vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Yeşilyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından da takip edilebilen Yeşilyurt TV, android özelliklere sahip telefonlardan uygulama olarak indirilip, rahat ve kolay bir şekilde izlenebiliyor.

ŞANS KÜPÜ BİLGİ YARIŞMASI, EV ORTAMLARINI NEŞELENDİRİYOR

Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sayfası www.yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden faaliyete geçen ve gün boyunca yayınlarına devam eden Yeşilyurt TV’de hafta içi her akşam saat 17:00’de yayınlanan ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışması, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle vakitlerini evde geçiren vatandaşların ilgi odağı haline dönüştü. 0534 594 34 12 nolu telefonu arayarak yayına görüntülü bağlanan yarışmacılara, farklı konu başlıklarında sorular soruluyor. Oldukça renkli ve heyecanlı geçen yarışmada yöneltilen sorulara doğru cevap verenlere, bisiklet başta olmak üzere farklı hediyeler gönderiliyor.

RAMAZAN AYI SOHBET PROGRAMLARI VE MESAFELİ MİKROFON YAYINLARIDA İLGİ GÖRÜYOR

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayının ruhu ve manevi yapısını anlatan konuların ele alındığı ‘Ramazan Ayı Sohbet’ programlarına katılan cami imamları ve din görevlileri de, Ramazan Ayının manevi ikliminin insan ve toplum hayatı üzerindeki etkilerinin yanı sıra mübarek ayda yapılması gerekenler hakkında izleyenlere detaylı bilgiler paylaşıyorlar.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ‘Evde Kal’ çağrılarına uyup zamanlarını evde geçiren vatandaşların ev ortamında neler yaptıklarını öğrenmek adına başlatılan ‘Mesafeli Mikrofon’ programında ise vatandaşlarla pencere ya da balkonlarda sohbet ediliyor. Oldukça keyifli ve neşeli anların yaşandığı programa katılan 7’den 70’e tüm vatandaşlar, yaşadıkları dönemi, yaptıkları ve gelecek hayalleri üzerine birbirinden farklı düşüncelerini paylaşıyorlar.

BAŞKAN ÇINAR’DA YARIŞMAYA KATILDI, GELEN SORUYA DOĞRU YANIT VERDİ

‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına görüntülü bağlanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, tüm katılımcılara başarı dileklerini gönderirken, yöneltilen bir soruya da doğru yanıt verdi.

“YEŞİLYURT TV İLE İLETİŞİM KANALLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRDİK”

Vatandaşlarla her türlü platformda bir araya gelmek adına teknolojik gelişmelerden üst seviyede faydalandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV ile iletişim kanallarını daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

“YEŞİLYURT TV’Yİ HİZMETE SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Yeşilyurt TV’nin Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkılar sunacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sadece Malatya’da değil Türkiye ve Dünya’nın farklı noktalarında yaşayan değerli hemşerilerimizle olan iletişim kanallarımızı daha da güçlendirmek adına internet üzerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV’yi de hizmetlerimiz arasına katmanın sevinci içerisindeyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda çalışıyoruz, her alanda maksimum başarıyı hedefliyoruz, halkımızın hizmetkârıyız. Toplumda farkındalık yaratan, örnek alınan hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Belediyemize ait resmi internet sitemiz www.yesilyurtbel.tr adresi üzerinden faaliyete geçen Yeşilyurt TV aracılığıyla kentimizin ve ilçemizin bütün güzelliklerini tüm hemşerilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sosyal paylaşım sitelerini çok aktif kullanan yerel bir yönetim olarak, halkımızla aramızdaki iletişim ağını daha da kuvvetlendirecek güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Yeşilyurt TV’yi ilçemize kazandırmak ayrı bir mutluluk ve gurur duymaktayız. Ulusal ve uluslar arası ödüllü yatırımlarımızı, insanı merkeze alan hizmetlerimizi ve yeni önem yatırımlarımızı bu ekranlar üzerinden tüm hemşerilerimize ulaştıracağız ve tüm bilgilendirmeleri yapacağız. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak adına gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamaları ve evde kal çağrılarına uyarak zamanlarını evde geçiren hemşerilerimizi ev ortamında keyiflendirmek, mutlu etmek ve bilgilendirmek adına da başlatılan ‘Şans Küpü’ isimli bilgi yarışması da yoğun ilgi görmeye başladı. Şu anda evlerinde vakitlerini geçiren değerli hemşerilerimiz, görüntülü olarak bağlandıkları yarışmada kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevap verdikleri takdirde farklı hediyeler kazanıyorlar. Yarışmaların oldukça keyifli ve heyecanlı geçtiğini izlemek bizleri de mutlu etmektedir. Tüm yarışmacılara sonsuz başarılar diliyorum. Bende yoğun iş temposu sırasında fırsat bulduğum anda gerek yarışma gerekse de Ramazan ayına özel sohbet programlarını ve diğer yayınları izlemeye çalışıyorum. Yarışmalar ve sohbetlerle hemşerilerimizin ev ortamlarını keyiflendirmeye çalışıyoruz. Yeşilyurt TV yayınında emeği geçen herkesi şahsım ve hemşerilerim adına tebrik ediyorum. Hemşerilerimiz yeter ki evlerinde kalsınlar bizler onlar için her türlü hizmeti hayata geçirmek adına görev başındayız. Yeşilyurt TV aracılığıyla Mutlu İnsanların Şehri;Yeşilyurt’tan tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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