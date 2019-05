Yeşilyurt Belediyesi, ‘Mahalle Komisyonları’ İle Planlı ve Sistematik Hizmet Ağını Genişletecek

Başkan Çınar, komisyonlardan gelecek raporlar ışığında sorun ve talepleri daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturup, kalıcı hizmetlerin sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

“MAHALLE KOMİSYONLARIYLA BAŞARI ÇITASINI HEP BİRLİKTE YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ”

Yeşilyurt’u gelecek nesillere modern, yaşam standardı yüksek, her alanda gelişen ve büyüyen bir kimlikte emanet etmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki bütün proje ve yatırımlarda ‘ortak akıl’ anlayışını ön planda tutacaklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hizmet felsefemiz; şeffaf, katılımcı belediyecilik, çözüm odaklı ve hesap verebilirlik üzerine kuruludur. Sivil toplum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz ve mahalle muhtarlarımız doğru kararlar vermemizde, halkın sorunlarını bilmemizde gözümüz kulağımızdır. Biz hep birlikte Yeşilyurt’uz. El ele gönül gönüne vererek beş yılda çok güzel yatırımlar ve projeler uyguladık. Önümüzdeki beş yılda da aynı bilinç, dayanışma ruhu ve birliktelikle hareket ederek ‘Gönül Vizyonu’ temalı hizmetlerimizi halkımızla buluşturacağız. İlçemizi daha refah ve yaşam standardı yüksek bir konuma ulaştırmak için hazırladığımız yeni yatırımlar ve projelerimizle bu başarı çıtasını daha yukarıya çıkarmak amacıyla ‘Mahalle Komisyonları’ kuracağız. Geniş tabanlı bir koordinasyon ağı oluşturmak ve daha plânlı bir hizmet dağılımı amacıyla, her mahallemiz için ayrı ayrı olmak üzere, en az bir Meclis Üyemiz, Mahalle Muhtarımız, ilgili Belediye personeli ve katkı sunabilecek diğer katılımcıların yer alacağı Mahalle Komisyonlarımız aracılığıyla kalıcı hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Bu komisyonlar, sorumlu oldukları mahalleyi tarayacak, eksiklikleri belirleyip Belediye'ye raporlar sunacak ve bu raporlar doğrultusunda iş programlarımızı ayarlayacağız. Bu komisyonlar aracılığıyla; gerek fiziki yatırımlar gerekse de sosyal, kültürel, eğitim, çevresel, temizlik ve sportif hizmetlerle her geçen dönem gelişerek bölgesinde örnek alınan ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’umuzu toplumun tüm dinamikleriyle aramızda kuracağımız sinerjiyle daha fazla geliştirmek ve büyütmek için çaba harcayacağız. Koordineli çalışmalarla verimli ve hızlı adımlar atarak Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 Vizyonuna ulaştıracak insan odaklı projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz. Yeşilyurt’umuzda bir olarak, iri olarak, diri olarak daha güzel hizmetlerin altına birlikte imza atmayı arzu ediyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)