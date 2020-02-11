Yeşilyurt Belediyesi ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayı Düzenleyecek

Afet konusunda yapılması gerekenlerin bilimsel verilerle ele alınıp, çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı Çalıştay, 13 Şubat Perşembe günü Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 12:45 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak.

“DEPREM GERÇEĞİ BİLİMSEL ANALİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE ELE ALINACAK”

Malatya’yı afetlere ve özellikle depremlere dayanıklı bir şehir haline getirmek adına toplumu bilgilendirecek hizmetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal konularda halkımızı aydınlatmak, yol gösterici olmak ve bilgilendirmek adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 24 Ocak’ta bölgemizde meydana gelen, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına, birçok yerleşim alanının ciddi zararlar görmesine yol açan depremin sebep-sonuç ilişkisini bilimsel bir bakış açısıyla ele almak adına ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ başlığı altında bir çalıştay düzenleyeceğiz. 13 Şubat Perşembe günü Kongre ve Kültür Merkezinde saat 12:45’te başlayacak olan çalıştayımıza inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, deprem uzmanları ve alanında uzman birçok yetkili katılacak. İçerisinde bulunduğumuz coğrafi konum, deprem riski ile sürekli karşı karşıya olmamızı sağlarken, kentimizde ve bölgemizde alınacak önlemleri bilimsel bakış açılarıyla uygulamak adına bu tür buluşmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumda deprem bilinci oluşturulması, afet koordinasyonu ve daha birçok konunun konuşulup tartışılacağı verimli ve faydalı bir çalıştaya ev sahipliği yapacağız. Uluslararası ve ulusal ölçekteki tüm bilimsel çözüm önerilerini dikkate alarak deprem konusunda yol haritası belirlemek temel gayemizdir. Çalıştayda başta deprem olmak üzere, Malatya’nın olası tüm afetlere yönelik sorunları, çözüm ve proje önerileri ele alınacaktır. Depremin yıkıcı etkilerini, can ve mal kaybını en aza indirgemek adına konunun ilgili paydaşlarını bir araya gelmesini sağlayacak çalıştayımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum.” dedi.

ÇALIŞTAY, KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FAHRİ KAYAHAN SALONUNDA

Malatya’nın deprem ve diğer doğal afetler karşısında dirençli hale gelmesine engel olan sorunların analiz edilmesi, çözüm ve proje önerilerinin geliştirilmesini amaçlayan ‘Malatya’da Deprem Gerçeği’ Çalıştayına konuşmacı olarak İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İbrahim Türkmen, TSO İnşaat Komitesi Başkanı İnşaat Mühendisi Mehmet Gündüz, Yapı Denetim Birliği Başkanı İnşaat Mühendisi Nurettin Sevim, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Erkan Özgür ile İnşaat Mühendisi Alper Eryılmaz katılacak.

MGH - Özel Haber