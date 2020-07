Yeşilyurt Belediyesi, ‘Meclis Üyeleri Ve Muhtarlarla İstişare’ Toplantısı Düzenledi

İSTİŞARE TOPLANTISINDA TALEP VE ÖNERİLER SUNULDU

Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde gerçekleşen istişare toplantısına; AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Muhtar Dernek Başkanları ve Mahalle Muhtarları katıldı.

“MEHMET ÇINAR GİBİ BİR BAŞKANIMIZ OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

MHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ve destek verdiklerini ifade ederken, “ Mehmet Çınar gibi bir Başkanımız olduğu için çok şanslıyız, göreve geldiği günden bugüne kadar çalışmaları hız kesmiyor, yorulmuyor ve sürekli halkın içinde, sürekli hizmetler yürütüyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Güzel ilçemize daha güzel eserler kazandıracağına yürekten inanıyorum. MHP İlçe Teşkilatı olarak ta Başkanımızın yanındayız.” dedi.

“VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU”

Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlarla bir araya gelmekten memnun olduklarını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “ Bu tür toplantılar vesilesiyle mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın talepleri ilk ağızdan yetkililere aktarılmış oluyor, verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Talep ve önerileri konuşuldu, çözüm yolları ele alındı.Her açıdan güzel ve verimli geçen toplantıdan dolayı Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“HEP BİRLİKTE EL ELE VEREREK YEŞİLYURT’UMUZUN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAMALIYIZ”

Mahalle muhtarlarının deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz, bölgemizin her alanda gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Seçimlerde halkımıza vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmeye öncelik tanırken, diğer hizmetlerimizi aksatmadan belli bir program halinde hayata özen göstermekteyiz. Haftanın yedi günü ilçemizin tüm mahallelerinde devam eden hizmetleri inceliyoruz, muhtarlarımızın taleplerine göre yeni hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Bizler göreve geldiğimiz günden beri toplumun tüm kesimleriyle iç içe olduk, sürekli sahadayız ve hiç durmadan çalışarak Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 hedeflerine ulaştıracak yatırımların sayısını artırma noktasında gayret sarf ediyoruz. Muhtarlarımız Yeşilyurt’u modern bir kent hüviyetine ulaştırmada en önemli yol arkadaşlarımız olarak görmekteyiz. Görüş ve önerilerinden sürekli istifade ettiğimiz muhtarlarımızın bilgi ve tecrübeleri, tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlarımıza her zaman ışık tutmuştur. Her alanda hizmet üreten bir yerel yönetimiz. İlçemizi doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe hazırlarken, mahalle sakinlerimiz ve muhtarlarımızla aramızdaki dayanışma ve birliktelik ruhumuzu her daim canlı ve diri tutmaya özen gösteriyoruz. İlçemizi modern bir kent hüviyetine ulaştırma noktasında muhtarlarımızın rolü çok önemlidir. Seçimlerde yapmayı vaat ettiğimiz projelerin büyük bir kısmını başlattık, bazılarını tamamlayarak hizmete açtık.Önümüzdeki hafta ihalelerini yapacağımız projelerimiz var. Kurumsal yapısını daha da güçlendiren, hizmetleri daha akıcı ve süratle hayata geçiren bir yerel yönetim hüviyetine kavuştuk. Daha fazla gelişim ve daha fazla ilerleme anlayışıyla hareket edip, insanı merkezine alan yatırımlarımızla Yeşilyurt’umuzu her alanda rol model olmasını sağlayacağız. Yeni projelerimizi teker teker hizmete sunacağız. Kentsel dönüşümden yeni yaşam alanlarına, sosyal tesislerden çevresel yatırımlara, çevreden temizliğe, yol yenilemeden diğer bütün hizmetlerimizle Yeşilyurt’umuzu sizlerin destekleriyle daha refah ve huzurlu bir ortama kavuşturacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde birlikte çalışarak Yeşilyurt’umuzu modern kent hüviyetine ulaşmasını sağlayacak hizmetlerimizin sayısını artıracağız. Sürekli gelişim, sürekli yenilik, sürekli değişim ve sürekli güçlenme ile ilçemizin yaşam standartını yükselteceğiz. Herşey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için.” diye konuştu.

BAŞKAN ÇINAR, YENİ DÖNEM YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasının son bölümünde Yeni Belediye Hizmet Binası, Topsöğüt Karşıyaka’da yapımına başlanacak ‘Sosyal Konut’ projesi, ‘Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’, ‘Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisler’, ‘Lezzet Vadisi’ ‘Millet Bahçesi’, ‘Millet Kıraathaneleri’, ‘Spor Tesisleri’,‘Tarihi Konakların Restorasyonu ve Dönüşüm Projesi’, ‘Gündüzbey ve Şahnahan Gençlik Kampları’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’, ‘Yeşil Gıda Market’, yapımı tamamlanan ‘Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’, tarımsal alanların kalkınması için başlattıkları yatırımlar ve çiftçileri destekleyen yeni projeler başta olmak üzere yol yenileme, imar yollarını açma, park çalışmaları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaştı.

“YEŞİLYURT’TA ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPILIYOR”

Yeşilyurt’ta çok güzel hizmetlerin hayata geçtiğini söyleyen AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, “Yeşilyurt Belediye Başkanımızın her alanda başarılı hizmetlerde bulunması bizleri gururlandırıyor. Muhtarlarımızın da yapılan hizmetlerden memnun olduklarına inanıyorum. Malatya’ya daha fazla hizmetin gelmesi hepimizin sorumluluğundadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerin sayısını artırmak içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Bizler çok yoğun bir şekilde sahadayız, halkımızla iç içeyiz, muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün ki güzel ve verimli toplantıyı organize ederek bizleri pandemi sürecinden sonra muhtarlarımızla bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“YEŞİLYURT’TA GENÇ VE DİNAMİK BİR KADRO İLE TAKDİR EDİLEN HİZMETLER YAPILIYOR”

Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun süredir bir araya gelemedik, sizlerle sohbet etmeyi özlemişiz. Yeşilyurt Belediyemizin organizasyonunda değerli muhtarlarımızla bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Yeşilyurt’ta bir Çınar var, aday olduğunda Yeşilyurt’un Çınar’ı olacak demiştik. Allah nazardan saklasın, kendi işinde kendi gücünde ve teknik ekibiyle birlikte gencecik pırıl pırıl bir kadroyla Yeşilyurt’un her karesine hizmet götürüyor. Hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Yeşilyurt’umuzun imarında ve inşasında büyük emekler sarf eden, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘benim mahallelerdeki temsilcim’ dediği muhtarlarımızın düşünceleri ve tavsiyeleri bizim için çok önemlidir.2020 yılında dünya ve ülkemiz çok zorlu süreçlerden geçti. Elazığ-Sivrice merkezli depremden Malatya’da ciddi seviyede etkilendi. Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bu depremden ciddi seviyede etkilendi. Deprem sürecinde Yeşiltepe bölgesindeki muhtarlarımızın bizden ‘Sanayi Polis Karakolu’ için talepleri vardı, bayramda karakolumuzu ziyaret ettiğimizde oradaki sıkıntılı durumu gördük ve İçişleri Bakanımıza konuyu ilettik ve Yeşiltepe’ye Polis Karakolumuz yapılıyor hayırlı uğurlu olsun.İlçemize Emniyet Binamızın yapılmasını talep etmiştiniz, Yeşilyurt İlçe Emniyet Binamız yapılıyor hayırlı olsun.Karakolumuz, İlçe Emniyet Binamızın ardından İlçe Hükümet Konağımızın sözünü de İçişleri Bakanımızdan aldık, hayırlı uğurlu olsun.Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşerek Özal Köyümüzün tapu kadastro sorunun çözülmesi için ekiplerini Malatya’ya gönderdi ve Yeşilyurt Belediyesinin ekipleriyle birlikte o bölgede çalışmalarını yaptılar.Özal Köyünün sorunlarını bertaraf ettik, hayırlı uğurlu olsun. Bindal mahallemizde ki 50 yıllık sorunla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük, Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle bu sorunu da çözüyoruz. Muhtarımız Ankara’ya geldi onunla birlikte Milli Emlak ile en az 10 kere görüştük. Bütün yaşam alanlarımızın sıkıntılarını çözebilmek adına gereken çabayı ve gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra söz alan mahalle muhtarları talep ve önerilerini sundular.

