Yeşilyurt Belediyesi, Melekbaba’nın Çehresini Değiştirecek Yatırımlara Hız Verdi

“GENÇLİK MERKEZİMİZİN YOLLARINI MODERNİZE EDİYORUZ”

Melekbaba’nın yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek bölgeler arasında olacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun en değerli bölgeleri arasında yer alan Melekbaba’da gündelik yaşamı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını doğru ve planlı yatırımlarla gidermek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Melekbaba mahallemizde yapımı devam eden ve bölgemizin en büyük spor kompleksi özelliğine sahip Gençlik Merkezimizin bağlantı yollarını konforlu ve akıcı hale getirmek adına buradaki 400 metrelik yolumuzu yeniliyoruz.Kuzey Çevre yolumuz ile de bağlantı yapacak şekilde yeniden düzenlediğimiz yolumuzu genişletiyoruz, alt ve üst yapı malzemelerini sererek sıcak asfalt ile daha modern bir görüntüye ulaştıracağız.Yolumuzun kenarındaki aydınlatma direklerini TEDAŞ ile birlikte ortaklaşa çalışarak kaldırıp, kabloları yerin altına alacağız. Bölgemize modern, kaliteli ve güzel bir Gençlik Merkezinin kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. 5 bin kişilik futbol stadyumu başta olmak üzere spor salonları, sergi alanları, kütüphaneleri, antrenman sahaları, tenis kortları, bisiklet yolları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle birlikte 60 dönümlük alanda bölgemize muhteşem bir eser kazandırılacak. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sporseverlerin merkezimize daha kolay ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek adına yollarımızın standartını yükseltiyoruz. Melekbaba’nın çehresi bu tür devasa yatırımlarla ciddi seviyede değişecek ve daha fazla tercih edilecektir. Bizlerde bu bölgenin ileriki süreçlerde yaşayabileceği hareketliliği göz önüne alarak şimdiden alt ve üst yapı hizmetlerimize ağırlık veriyoruz.” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)