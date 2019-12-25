İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:05

Yeşilyurt Belediyesi Millet Kıraathanesi Her Yaştan Vatandaşın Uğrak Noktası Oldu

Zaviye Mahallesinde hizmete açılan Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, zamanlarını ders çalışıp kitap okuyarak faydalı bir şekilde geçiren vatandaşlarla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Eğitim, kaynaşma ve sosyalleşme yuvasına dönen Millet Kıraathanemize gösterilen yoğun ilgi ve teveccüh bizleri ziyadesiyle memnun ediyor.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Millet Kıraathanesi Her Yaştan Vatandaşın Uğrak Noktası Oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

YEŞİLYURT BELEDİYESİ, KİTAP OKUMA ORANINI ARTIRMAK İÇİN İMKÂNLARI SEFERBER ETTİ

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, diğer taraftan da her yaştan vatandaşın daha fazla kitap okuması ve kendilerini geliştirmesi için her türlü imkânı seferber ediyor.

MİLLET KIRAATHANESİ, HER YAŞTAN VE HER KESİMİN İLGİ ODAĞINA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olup, Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Millet Kıraathanesi’ 7’den 70’e herkese hitap eden hizmetleriyle toplumda farkındalık yarattı.

KİTAP OKUMANIN VE DERS ÇALIŞMANIN KEYFİNİ YAŞIYORLAR

Haftanın yedi günü, sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet veren Millet Kıraathanesinde, gençler sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktası olan kıraathaneye gelenler, çay ve kek ikramları eşliğinde kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfine varıyor.

Birçok alanda kitap ve güncel yayının bulunduğu kıraathaneyi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar da ziyaret ediyor.

“MİLLET KIRAATHANESİ, BİZE YENİ UFUKLAR AÇIYOR”

Kıraathanenin zengin kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyan gençlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarı dileklerini paylaştı. Kıraathanenin kendilerine yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu belirten kitapseverler, projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

“MİLLET KIRAATHANESİ, YEŞİLYURT’TA YAŞIYOR OLMANIN AYRICALIĞINI HİSSETTİRİYOR”

Millet Kıraathanesi’nin eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımın amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını söyledi.

Her yaş ve her kesime hitap eden Millet Kıraathanesine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar, “Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitap, gazete ve dergiler yer alıyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathanemiz, kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir anlayış ile düşünüldüğü için her yaşa hitap ediyor. Selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresine dönüşen Millet Kıraathanemizi ziyaret edenler sessiz ve sakin bir ortamda kitabını ve dergisini okuyabiliyor, araştırmalar yapıyor. Kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı burada görmek hakikaten bizleri çok mutlu etti. Bununla birlikte gençlerin dışında büyüklerimizde burayı tercih etmeleri, kitap okuyup sohbet etmeleri buranın gözde bir mekân haline gelmesine neden oldu. Millet Kıraathanesi, işlevselliği ve hizmetleriyle Yeşilyurt’ta yaşıyor olmanın ayrıcalığını herkese hissettiren çok özel bir yatırım hüviyetine kavuşmuştur.” diye konuştu.

Başkan Çınar ayrıca Yeşilyurt’un farklı noktalarında faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi, Yeşilkonaklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Kültür ve Sanat Merkezleri ile Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evindeki doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini anımsatırken, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ 2019 Yılında Her Alanda Gelişti ve Büyüdü ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ 2019 Yılında...
Başkan Çınar, Medya Mensuplarını Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısında Ağırladı Başkan Çınar, Medya Mensuplarını Doğal Ürünler...
Başkan Güder, “Her Daim Yanlarında Olacağız” Başkan Güder, “Her Daim Yanlarında Olacağız”
Başkan Çınar, “Yerli Üretimde Marka Olma Yolunda İlerliyoruz” Başkan Çınar, “Yerli Üretimde Marka Olma Yolunda...
Battalgazi Belediyesi Gelecek Nesillere Zabıta’yı Tanıtmayı Amaçlıyor Battalgazi Belediyesi Gelecek Nesillere Zabıta’yı...
Başkan Çınar, Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini Ağırladı Başkan Çınar, Malatyaspor Derebeyleri Taraftar...
Yeşilyurt’un Ulaşım Ağı Planlı Ve Sistemli Çalışmalarla Güçleniyor Yeşilyurt’un Ulaşım Ağı Planlı Ve Sistemli...
1.Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi 20-22 Aralık’ta Yapılacak 1.Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi...
Tiyatro Etkinliğiyle Çocuklar Keyifli Zaman Geçirdi Tiyatro Etkinliğiyle Çocuklar Keyifli Zaman Geçirdi
Başkan Çınar, Gündüzbey ve Görgü Mahallelerindeki Yol Çalışmalarını İnceledi Başkan Çınar, Gündüzbey ve Görgü Mahallelerindeki...
Güder, Teknopark Sohbetlerinin Konuğu Oldu Güder, Teknopark Sohbetlerinin Konuğu Oldu
Başkan Çınar, “Çocuklarımızı Kalıcı Eğitimlerle Geleceğe Hazırlıyoruz” Başkan Çınar, “Çocuklarımızı Kalıcı Eğitimlerle...
Güder, “Temiz ve Sağlıklı Toplum İçin STK’ları Destekliyoruz” Güder, “Temiz ve Sağlıklı Toplum İçin STK’ları...
Vali Baruş, Doğanşehir’de Kurum Yetkilileri ve Muhtarları Bir Araya Getirdi Vali Baruş, Doğanşehir’de Kurum Yetkilileri ve...
Başkan Güder, “Kırsal Bölgenin Dezavantajlarını Ortadan Kaldırıyoruz” Başkan Güder, “Kırsal Bölgenin Dezavantajlarını...
Yukarı Çık
banner687
banner691

‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ 2019...
Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, kadim medeniyeti, doğal ve tarihi güzellikleri, yöresel...

Haberi Oku