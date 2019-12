Yeşilyurt Belediyesi Millet Kıraathanesi Her Yaştan Vatandaşın Uğrak Noktası Oldu

YEŞİLYURT BELEDİYESİ, KİTAP OKUMA ORANINI ARTIRMAK İÇİN İMKÂNLARI SEFERBER ETTİ

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak projelerin altına imza atan Yeşilyurt Belediyesi, diğer taraftan da her yaştan vatandaşın daha fazla kitap okuması ve kendilerini geliştirmesi için her türlü imkânı seferber ediyor.

MİLLET KIRAATHANESİ, HER YAŞTAN VE HER KESİMİN İLGİ ODAĞINA DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkın sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projelerinden biri olup, Malatya’da ilk kez Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ‘Millet Kıraathanesi’ 7’den 70’e herkese hitap eden hizmetleriyle toplumda farkındalık yarattı.

KİTAP OKUMANIN VE DERS ÇALIŞMANIN KEYFİNİ YAŞIYORLAR

Haftanın yedi günü, sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet veren Millet Kıraathanesinde, gençler sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Sessiz, sakin ortamı ve alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kitapseverlerin uğrak noktası olan kıraathaneye gelenler, çay ve kek ikramları eşliğinde kitap okumanın ve ders çalışmanın keyfine varıyor.

Birçok alanda kitap ve güncel yayının bulunduğu kıraathaneyi üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen vatandaşlar da ziyaret ediyor.

“MİLLET KIRAATHANESİ, BİZE YENİ UFUKLAR AÇIYOR”

Kıraathanenin zengin kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyan gençlerle sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarı dileklerini paylaştı. Kıraathanenin kendilerine yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu belirten kitapseverler, projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

“MİLLET KIRAATHANESİ, YEŞİLYURT’TA YAŞIYOR OLMANIN AYRICALIĞINI HİSSETTİRİYOR”

Millet Kıraathanesi’nin eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımın amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını söyledi.

Her yaş ve her kesime hitap eden Millet Kıraathanesine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar, “Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitap, gazete ve dergiler yer alıyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathanemiz, kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir anlayış ile düşünüldüğü için her yaşa hitap ediyor. Selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresine dönüşen Millet Kıraathanemizi ziyaret edenler sessiz ve sakin bir ortamda kitabını ve dergisini okuyabiliyor, araştırmalar yapıyor. Kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı burada görmek hakikaten bizleri çok mutlu etti. Bununla birlikte gençlerin dışında büyüklerimizde burayı tercih etmeleri, kitap okuyup sohbet etmeleri buranın gözde bir mekân haline gelmesine neden oldu. Millet Kıraathanesi, işlevselliği ve hizmetleriyle Yeşilyurt’ta yaşıyor olmanın ayrıcalığını herkese hissettiren çok özel bir yatırım hüviyetine kavuşmuştur.” diye konuştu.

Başkan Çınar ayrıca Yeşilyurt’un farklı noktalarında faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi, Yeşilkonaklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Kültür ve Sanat Merkezleri ile Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evindeki doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini anımsatırken, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)