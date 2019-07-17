İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner689

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03

Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Projelerine Domates Üretim Alanınıda Ekledi

Yerli ve milli üretimi destekleyecek tarımsal projelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yazıhan İlçesinde oluşturulan domates üretim alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çınar, tarımsal kalkınmada Yeşilyurt modeli oluşturmak adına yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Projelerine Domates Üretim Alanınıda Ekledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

YAZIHAN’DAKİ ÜRETİM ALANINDA Kİ DOMATESLER OLGUNLAŞMAYA BAŞLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yazıhan İlçesinde oluşturulan üretim alanına ekilen 100’de 100 yerli domatesler olgunlaşmaya başlarken, iki hafta içerisinde ilk mahsuller toplanmaya başlanacak.

“YEŞİLYURT’U TARIMSAL HİZMETLERDE MARKA HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Yeşilyurt’u yerli ve milli üretimde örnek ilçe hüviyetine kavuşturmak adına tarımsal projelere ciddi önem veren, bu yönde başlatılan çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarımsal ve kırsal alanların kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çınar, hizmete sundukları ‘Yeşil Gıda Seracılılık’ projesinden sonra domates üretim alanı da oluşturarak tarımsal hizmetlerde örnek yatırımlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

“AMACIMIZ; HALKIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER TÜKETMESİ”

Yeşilyurt’un yerli ve milli üretimde ön plana çıkması için yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt’umuzu yerli ve milli üretimde önde, örnek ilçe konumuna ulaştırmak, çiftçilerimizi desteklemek, tamamı yerli ürünleri halkımızla ulaştırmak adına hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan ‘Yeşil Gıda Seracılık’ projemizi hayata geçirdik ve 15 dönüm alan üzerine salatalık, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere farklı sebzelerin ilk mahsullerini almaya başladık. Yazıhan’da oluşturduğumuz domates üretim alanımızda ise alanında uzman ekiplerin gözetiminde tamamı yerli domatesler üretiyoruz. Yaklaşık iki hafta içerisinde buradaki domateslerin hasadını yapmaya başlayacağız. Amacımız; hemşerilerimize kaliteli, doğal, lezzetli ürünlerimizi ulaştırmak, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamaktır. Yazıhan bölgemizde üretim yaptığımız bölgenin barajın yakın olması, suyun da bol olmasıyla birlikte ciddi bir verimlilik bekliyoruz. ”dedi.

“TARIMSAL PROJELERİMİZ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR, DİKKAT ÇEKİYOR”

Yeşilyurt’un hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olması nedeniyle bütün alanlarda en güzel hizmetleri halka ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Hayata geçirdiğimiz yatırımların ışığında yaşam kalitesi artan ilçemizde ki nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın gündelik hayatta tükettikleri yiyecekleri sağlıklı, güvenli ve yerli olmasına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Verimli topraklara sahip tarım arazilerimizden üreteceğimiz tamamı yerli ürünlerimizi halkımıza ulaştırmak adına bu tür yatırım alanların sayısını artırmaktayız. 100’de 100 yerli sebze ve meyvelerimizi bu tür sera ve üretim alanlarında üretimini yaparak halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Tarımsal alanda hayata geçirdiğimiz projelerimizin halk nezdinde memnuniyet görmesi bizleri yeni çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Bu tür üretim alanlarında hasadını yapacağımız ürünleri hem kendi tesislerimizde değerlendireceğiz, hem de Doğal Ürünler Pazarımızda satışını yapacağız. Ayrıca marketlerde de satışını yapmak adına gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Başlattığımız çalışmalarda alacağımız verimliliğe göre de farklı bölgelerimizde bu tür üretim alanların sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediye Meclisi, Olağanüstü Toplandı Battalgazi Belediye Meclisi, Olağanüstü Toplandı
Başkan Güder, Şampiyonalarda Derece Yapan Özel Sporcularla Bir Araya Geldi Başkan Güder, Şampiyonalarda Derece Yapan Özel...
Başkan Çınar, “Daha Yaşanabilir Bir Yeşilyurt İçin Canla Başla Çalışıyoruz” Başkan Çınar, “Daha Yaşanabilir Bir Yeşilyurt...
Başkan Güder, Doğu Garajı Esnafları İle Biraraya Geldi Başkan Güder, Doğu Garajı Esnafları İle Biraraya...
Başkan Güder’in 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı Başkan Güder’in 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik...
Başkan Güder, Yaz Okuluna Katılan Öğrencilerle Piknikte Biraraya Geldi Başkan Güder, Yaz Okuluna Katılan Öğrencilerle...
Yukarı Çık
banner688

Battalgazi Belediye Meclisi, Olağanüstü Toplandı
Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in başkanlığında olağanüstü toplandı....

Haberi Oku