Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Üretim-Arge Sahasında Üretimler Hız Kazandı

“AMACIMIZ; SOFRALARDAKİ DOĞAL ÜRÜNLERİN SAYISINI ARTIRMAK”

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından uzak durmak için herkesin doğal ürünler tüketmesini isteyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Seracılık alanlarının yanı sıra Cumhuriyet Örnekköy’de 177 dönümlük alanda kurdukları Tarımsal Üretim-ARGE sahası ile sofralardaki doğal ürünlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

“TARIMSAL HİZMETLERE FARKLI BİR BAKIÇ AÇISI KAZANDIRDIK”

Tarımsal Üretim-ARGE Sahası ile tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Kayısı Araştırma Entstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy ile Akçadağ Kırlangıç mahalleleri arasında ki 177 dönümlük alan üzerine kurduğumuz Tarımsal Üretim-ARGE sahamız, Yeşilyurt’umuzu tarımsal hizmetlerde marka haline ulaştırma hedeflerimize büyük katkı sağlamıştır. Burası atıl bir vaziyetteydi, bizlerde böylesine verimli arazilerin daha rantabıl hale gelmesi adına farklı bir proje ile değerlendiriyoruz. Kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimizle, verimli topraklarımızın bereketini artırmaya çalışırken, hemşerilerimizin daha fazla doğal ve taze ürünler tüketmesi içinde aracılık yapıyoruz. Dikilen fidelerin belli bir seviyeye geldiğini görmek bizi sevindirdi. Bununla birlikte alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde bölgemizin iklimine uygun diğer ürünlerin teknik analizleri yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında analizleri yapılan ürünler eğer bölgemizde yetiştirecek duruma sahipse üretimine başlayacağız. Bölgemizde başka bir örneği olmayan çok değerli bir yatırımla, Yeşilyurt’umuzun tarımsal zenginliklerine yeni bir bakış açısıyla değer katmaya çalışıyoruz. Kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerimizi sosyal tesislerimizde ki yemeklerde kullanıyoruz ayrıca Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda ise satışını yaparak belediyemize ek bir gelir kazandırıyoruz. Sofralarımızda ne kadar doğal ve taze ürün olursa, koronavirüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin ciddi bir etki göstermeden uzaklaşmasını sağlayabiliriz.Topraklarımız maşallah bereketli, insanlarımız çalışkan, bizlerde bu tür yatırım alanlarıyla ilçemizin tarımda daha fazla ön plana çıkmasını sağlıyoruz.tarım, yaşamın olmazsa olmazıdır.Tarım demek toprak demek, üretim demek, bereket demektir. Her alanda çalışmamız ve üretmemiz lazım. Tarım alanındaki eksikliklerimizi bu tür yatırım alanlarıyla gidermeye çalışıyoruz. Bu tür yatırımlarımızı Lezzet Vadisi, Yöresel Ürünler Pazarı, Yeşil Gıda Market ve yöresel ürünlerin satışının ve tanıtımının yapıldığı alanlarla bir bütün halinde görüyoruz.Yeşilyurt’un tanıtımına bu tür hizmetlerle farklı bir dinamizm getirmeye çalışıyoruz. Burada alın teri dökerek ürünleri toprakla buluşturan çiftçilerimiz başta olmak üzere görevli tüm personellerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli günler diliyorum.” şeklinde konuştu.

“TAKDİRE ŞAYAN HİZMETLER”

Atıl vaziyetteki tarım alanlarının ekonomiye katkı sağlayacak seviyeye getirilmesinin önemli olduğunu ifade eden TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç ise, “ Yeşilyurt Belediyemizin atıl vaziyetteki bu alanı alıp tarıma kazandırması gerçekten takdire şayandır. Yıllardır işlenmemiş yaklaşık 200 dönümlük arazinin kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerle yeniden faaliyete geçmesi önemlidir. Tarımsal faaliyetlere verdiği destekten dolayı Başkanımızı ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)