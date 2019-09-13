Yeşilyurt Belediyesinde Büyük Vefa Örneği

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Cemiyet Başkanı Haydar Karaduman’ın vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Çınar, Haydar Karaduman’ın isminin Yeşilyurt’ta bir parka verilerek yaşatılacağını söyledi.



“Haydar Karaduman’ın Vefatı Hepimizi Derinden Üzdü”



Emekleri ile basın camiasına ve Malatya’ya büyük katkılar sağlamış Haydar Karaduman’ın vefatının derin bir üzüntüye sebep olduğunu ifade eden Başkan Çınar; “Haydar Karaduman Malatya için çok büyük bir değerdi ve ani vefatı tüm Malatyalıları derinden üzmüştür. Meslek ilke ve ahlakıyla uzun yıllar Malatya’mıza hizmet ederek, tecrübelerini yeni nesillere aktaran Karaduman, Gazeteci meslektaşlarını bir çatı altında toplayarak sorunlarının daha çok dile getirilmesi noktasında yaptığı çalışmalarla hafızalarda yer etmiş bir şahsiyettir. Bizler bu değerin unutulmaması için Yeşilyurt Belediyesi olarak adını bir parka ve sosyal tesise vererek yaşatacağız. Başta Karaduman ailesi ve basın camiamız olmak üzere tüm Malatya'nın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



“Başkanımız Basın Camiasının Yanında Olduğunu İnce Bir Düşünceyle Tekrar Göstermiştir”



Malatya Gazeteciler Cemiyeti Sekreteri Vahap Güner, Başkan Çınar'a teşekkür ederek "Bu düşünceniz bizleri çok mutlu etti. Yapılan çalışmaların değer görmediği yıllarda büyük emekler çekerek, fedakârlık örneği sergileyen Merhum Cemiyet Başkanımız Haydar Karaduman’ın isminin bu şekilde yaşatılması fikri camiamız tarafından büyük bir memnuniyet oluşturmuştur. Tüm basın camiamız adına bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ederiz." dedi.

Haydar Karaduman Kimdir?

“GAZETECİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR”



Malatya’nın yetiştirdiği kıdemli gazetecilerden Haydar Karaduman 1950 yılında Akçadağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da yaptı. Burada Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Haydar Karaduman, eş zamanlı olarak gazetecilik yaşamına başladı.



Ulusal ölçekteki gazetelerin bölge büroları ve baskı merkezleri nedeniyle güçlü bir gazetecilik geleneğine sahip olan Adana’da çeşitli gazete ve haber ajanslarının temsilciliğini yapan Haydar Karaduman, daha sonra çok sevdiği memleket topraklarına dönerek, Malatya’da Hamle Gazetesi’ni kurdu ve başyazarlığı yaptı.



Görüş Gazetesi ve Yeni Malatya Gazetesi’nin yanı sıra, Malatya yerel medyasında kendine güçlü bir yer edinen Hamle Gazetesi, Haydar Karaduman’ın yönetiminde Malatya’nın sorunlarının gündeme taşınmasında ve çözüm üretilmesinde önemli rol oynadı.



Malatyalı gazetecilerin örgütlü biçimde mesleki dayanışma içinde olmasını, mesleki sorunların çözümünü amaçlayan bir çabayla Malatya Gazeteciler Cemiyetini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. Daha sonra, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kurulması aşamasında aktif rol oynadı. 68 yaşında vefat eden ve 30 yıl boyunca Malatya’da Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yürüten Haydar Karaduman, yerel basının ve basın sektörünün yaşadığı sorunlarını çokça dile getiren bir cemiyet başkanı olarak biliniyordu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)