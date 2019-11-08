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08 Kasım 2019 Cuma 11:01

Yeşilyurt Belediyesi’nden Mahalle Muhtarlarına İlk Yardım Eğitim Semineri

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına yönelik ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi'nden Mahalle Muhtarlarına İlk Yardım Eğitim Semineri
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“MAHALLE MUHTARLARININ İLK YARDIMI ÖĞRENMESİ ÖNEMLİ”

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Evi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine katılan muhtarlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlk yardım herkesin bilmesi gereken hassas ve önemli bir konudur. Aniden hastalanan veya yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri gelene kadar doğru yapılan bir ilk yardım hayat kurtarır. Eğitime çok büyük önem veren, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetlerde her zaman öncü olan yerel bir yönetim olarak muhtarlarımızın mahallelerinde yaşanabilecek olumsuz olaylara vakit kaybetmeden müdahale edebilmeleri için temel ilkyardım eğitimi programı düzenliyoruz. Toplumsal hayatta çok ulvi görevler yapan muhtarlarımızın ilk yardım konularında bilgi sahibi olması önemlidir. Eğitimlerde muhtarlarımıza ilk yardımda neler yapılması gerektiği üzerine İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rukiye Aylaz hocamız tarafından bilgiler verilecektir. Eğitim sonunda muhtarlarımıza ilkyardım sertifikalarını takdim edeceğiz. Eğitim programımıza katılarak muhtarlarımıza sunum eşliğinde ilk yardım konularını anlatan İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rukiye Aylaz ile programa katılan mahalle muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

PROF.DR.RUKİYE AYLAZ, İLK YARDIM KONULARINDA DETAYLI BİLGİLER PAYLAŞTI

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rukiye Aylaz tarafından gerçekleşen ilk yardım eğitim seminerinde; ilk yardım nedir, kimlere ilk yardım yapılır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk yardım sürecinde izlenecek yol ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Mahalle muhtarlarına eğitim programından sonra sertifikaları takdim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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