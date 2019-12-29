Yeşilyurt Belediyesi’nden Mahalleler Arası ‘Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşya Toplama’ Yarışması

MAHALLELER, SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK İÇİN YARIŞACAK

‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘ Mobil Geri Dönüşüm’ projeleriyle Türkiye’deki 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaşıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetimler Başarı’ ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi, ‘Atmıyoruz, Kazandırıyoruz’ sloganıyla toplumda farkındalık yaratacak bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.

YARIŞMA 01 OCAK İLE 30 MAYIS 2020 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik dev bir adım daha atacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 01 Ocak 2020 ile 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama’ yarışmasında en fazla elektrikli ve elektronik ev eşyası gibi kullanılmayan atıkları bir araya getirecek olan mahalleleri ödüllendireceklerini söyledi.

“YARIŞMAMIZ ÜLKE ÇAPINDA BÜYÜK SES GETİRECEK”

Ülke çapında başarıyla sürdürülen ‘Sıfır Atık’ projesini en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında yer aldıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden aldığımız Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetimler Başarı’ ödülünden sonra çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarımıza daha fazla hız verdik. Bu kapsamda mahalle muhtarlarımızın da destekleriyle 82 mahallemizin yer alacağı ‘Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama’ yarışmasına ev sahipliği yapacağız. 01 Ocak 2020 ile 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmayı katılacak olan mahalle sakinlerinin evlerinde kullanmadıkları elektrikli ve elektronik ev eşyalarıyla ilgili 444 8 910 nolu Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden Çevre Koruma ve Kontrol Birimiyle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır. Mahalle Muhtarlarımızda eşyaların toplanması noktasında vatandaşlarımıza yardım edecekler. Ekiplerimiz verilen adreslere giderek teslim edilen eşyaları 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine getirecekler. Mahallelerden toplanan eşyalar ayrı ayrı tartılıp, listeye yazılacak. Uzman ekiplerin gözetiminde yapılacak tasnif işlemlerinden sonra yeniden kullanım durumuna sahip olan eşyalar bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze kayıtlı ihtiyaç sahibi hemşerilerimize göndereceğiz. Kullanılmayacak eşyaları ise geri dönüşüme gönderip, çevre ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacağız. Tüm mahallerden toplanacak eşyalarla ilgili genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra en fazla atık eşya teslim eden mahallelerimize ve mahalle muhtarlarımıza 5 Haziran Dünya Çevre Gününde düzenleyeceğimiz özel bir programla laptop, notebook ve bisiklet başta olmak üzere özel hediyeler takdim edeceğiz. Çevre yatırımlarında 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısına ulaşan yerel bir yönetim olarak, bu yarışmayla çevre hizmetlerimizi artık farklı bir boyuta taşıyıp, ülke çapında daha iyi noktalara ulaşmış olacağız. Yarışmamızın temel gayesi; vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları ya da çöp kutularına bıraktıkları eşyaları doğaya zarar vermeden toplayıp ya bertaraf etmek ya da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Mahallelerdeki boş arazilere ya da bazı alanlara kullanılmayan eşyalar bırakıldığı için vatandaşlarımızdan şikâyetler alıyorduk. Bu tür durumların önüne geçmek, evlerdeki kullanılmayan eşyaların çevre kirliliğine neden olmasının da önüne geçmiş olacağız. Hem doğayı koruyoruz hem de dayanışma ve yardımlaşma ruhuna yeni bir güç daha katmış oluyoruz. Mahalle sakinlerinin bu yarışmaya katılarak ‘Sıfır Atık’ projelerimize güç ve destek vermelerini istiyoruz. Ülke çapında büyük ses getirecek olan bu yarışmamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen tüm muhtarlarımıza ve yarışmaya katılarak ‘Sıfır Atık’ projelerine güç ve kuvvet aşılayacak olan hemşerilerimize şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)