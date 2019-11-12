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12 Kasım 2019 Salı 14:43

Yeşilyurt Belediyesi’nden Mükelleflere Emlak Vergisi Uyarısı!

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, 2019 yılı Emlak Vergisi 2.Taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2019 olduğunu açıkladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden Mükelleflere Emlak Vergisi Uyarısı!
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Borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Emlak vergisi ile işyerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 Yılı 2.Taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve ‘yesilyurt.bel.tr’ sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 30 Kasım 2019 günü saat 17:00’e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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