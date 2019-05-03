Yeşilyurt Belediyesi’nden Örnek Bir Proje Daha; ‘Floresanlar Atık Kutularına’

PROJENİN TANITIM TOPLANTISI YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen ‘Floresanlar Atık Kutularına’ projesinin tanıtım etkinliğine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdürü Şaban Aşcı, Çevre ve Şehircilik İl Şube Müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şube Yöneticileri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

“KİTLESEL TÜKETİMDEN KAYNAKLANAN ATIKLARIN ÇEVREYİ KİRLETMESİNE ENGEL OLMALIYIZ”

‘Floresanlar Atık Kutularına’ projesiyle çevre ve doğa sağlığının korunması açısından yeni bir adım daha attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olmak amacıyla 2014 yılından bugüne kadar hayata geçirdikleri yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle çevre hizmetlerinde örnek bir ilçe olduklarını söyledi.

“SAĞLIKLI YAŞAM, SAĞLIKLI ÇEVRE İLE MÜMKÜNDÜR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini destekleyen hizmetlerine ‘Floresanlar Atık Kutularına’ projesini eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,” Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri için açıkladığı manifestosunda ifade ettiği üzere ‘Çevreye Saygılı Şehirler’ talimatı doğrultusunda; ismiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun çevre hizmetlerinde hak ettiği değeri görmesi, bu alanda markalaşması ve örnek alınması adına başlattığımız sosyal sorumluluk projelerimize bugün bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşamaktayız. Hayatımızın her anını etkileyen, sağlıklı yaşamanın başlangıcı olarak gördüğümüz çevre ve doğayı, gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmakla eş değerdir. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Bu anlayıştan yola çıkarak gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek adına elimizden gelen gayreti gösterip, toplumda farkındalık oluşturacak hizmetlerimize büyük önem veriyoruz.” diye konuştu.

“ATIK FLORESANLARI VE LAMBALARI ÇÖPE DEĞİL, ATIK KUTULARINA BIRAKALIM”

‘Floresanlar Atık Kutularına’ projesiyle atık durumdaki lambaları çevreye zarar vermeden geri dönüşüme göndereceklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gündelik hayatımızın vazgeçilmez parçası olup, kullanım süreci dolduktan sonra çevreye zarar verecek duruma dönüşen floresanları, ‘‘Floresanlar Atık Kutularına’ projesiyle toplayacağız ve geri dönüşüme göndereceğiz. Tasarruflu lambalar ile kompakt floresan lambalar çalışabilmeleri için cıva buharı içermektedir, lamba kırıldığında açığa çıkan cıva çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli bir duruma dönüşmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu durumu göz önüne alarak Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ile yaptığımız işbirliği ve protokolle birlikte atık floresan, tasarruflu ampuller ve diğer cıva içeren aydınlatma ekipmanlarını bugünden itibaren toplayacağız. Okullarımıza, sitelere, muhtarlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluş binalarına iç mekân kutularını bırakacağız. Bu kutular doldukça belediyemiz görevli personelleri tarafından toplanan atık floresan ve diğer cıva içeren atıklar ilgili lisanslı firmaya teslim edilerek geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar ki tüm projelerimizi sahiplenen ve destekleyen hemşerilerimizin bu güzel ve anlamlı projeye de sahip çıkarak evlerinde ve işyerlerinde ömrünü tamamlamış ve atık durumuna dönüşmüş lambaları bu kutulara bırakmalarını rica ediyorum. Bununla birlikte yakın bir zamanda hizmete sunacağımız ve 14 farklı atık grubunun toplanıp geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerimizde işlenecek atık maddeler arasında atık florosan, tasarruflu ampuller ve diğer cıva içeren aydınlatma ekipmanları da yer alacaktır. Burada işlenecek olan bu tür atık maddeleri, ilgili geri kazanım tesislerine gönderip çevre ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacağız. İki ay önce başlattığımız ‘Yok Artık!’ projesi kapsamında iki ton atık elektrikli ve elektronik eşya toplayarak bu alanda bir rekor kırdık. Bugüne kadar ki yatırımlarımızın ve sosyal sorumluluk projelerimizin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Atık Yönetim Şube Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, sivil toplum ve meslek örgütlerimize, kamu ve kurum yetkililerine, hemşerilerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve projelerimize büyük ilgi gösterip katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz üstümüze düşen görevleri yerine getirirsek daha sağlıklı ve güzel bir doğaya sahip olur ve gelecek nesillerimize güzel bir dünya emanet ederiz. ” şeklinde konuştu.

‘Floresanlar Atık Toplama Kutusuna’ sembolik olarak atık floresan bırakan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)