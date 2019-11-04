Yeşilyurt Belediyesinin Çevre Hizmetlerinde Ki Başarısı, Büyük Yankı Uyandırdı

BAŞKAN ÇINAR, ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN ÇEVRESEL PROJELERİ ANLATTI

İstanbul’da ki 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un çevre hizmetlerinde Türkiye çapında tanınmasına vesile olan yatırımları ve projeleri, düzenlenen bilgilendirme toplantısında sinevizyon gösterimi eşliğinde davetlilerle paylaştı.

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinde düzenlenen toplantıya; AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kâhtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, basın mensuplarının bağlı bulundukları Dernek ve Cemiyet Başkanları ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“1.359 BELEDİYE ARASINDA İLK 5’E GİRMEK HER YÖNÜYLE ANLAMLI VE DEĞERLİDİR”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini destekleyen 1.359 Belediye arasında ilk 5’e girip ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü almaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son yıllardaki yatırımlarla büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olan Yeşilyurt’un her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde de hak ettiği konuma ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“ÖDÜLÜ EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİNİN ELİNDEN ALMAK AYRI BİR GURUR”

‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almanın da ayrı bir gururunu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Çınar, “‘İstanbul’da düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğumuz ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ve ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projelerimizden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Çevre ve doğaya sahip çıkan, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir dünya bırakma noktasında geride bıraktığımız 5.5 yıllık dönemimizde çok güzel, verimli hizmetlerde bulunduk. Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde de Malatya’mızı, Yeşilyurt’umuzu ve hemşerilerimizi layıkıyla temsil etmekten ayrı bir onur duymaktayız. Yaptığımız hizmetlerin karşılığında Türkiye genelindeki 1.359 belediye arasında ilk 5’e girip, ‘‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülüne layık görülmek bizi onurlandırmıştır. Çevre hizmetlerimizi bu özel ödülle taçlandırmış olduk. Her alanda olduğu gibi çevre hizmetlerinde rüştümüzü ispat ettik ve Yeşilyurt’umuzun adını tüm Türkiye’ye duyurduk. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ile 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi gibi bölgemizin en büyük çevre tesislerini Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Geri Dönüşüm Evleri ve Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, ‘Kalemmatik’, ‘Florasanlar Atık Kutularına’ ve ‘Yok Artık’ projelerimizle, yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarımızla, okullara, sitelere ve kurumlara yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularımızla, okullardaki eğitim programlarımız ve atık pil toplama faaliyetlerimizle Yeşilyurt’u örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en kıymetli hazine temiz bir çevredir. Çevre yatırımlarında yakaladığımız başarıyı sürdürmek adına çalışmalarımızı artıracağız. Ödüllendirilen çevre hizmetlerimizle hem çevremizi zararlı atıklardan temizliyoruz hem de ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini en fazla sahiplenen ve destekleyen yerel bir yönetim olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 1.359 belediye arasında ilk 5’e girmek kolay bir iş değildir. Biz bunu hep birlikte başardık. Çevresel projelerimizin başarıyla hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Başkanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yaptıkları yayınlarla Yeşilyurt Belediyemizin bu başarısını tüm dünyaya duyuran yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, sosyal medya ağları üzerinden bu başarımızı takipçileriyle paylaşan hemşerilerimize ve doğaseverlere de saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“ÇINAR BAŞKANIMIZ VE EKİBİNİ ALDIKLARI ÖDÜLDEN DOLAYI KUTLUYORUM”

Yeşilyurt’u çevre hizmetlerinde büyük başarılara taşıyan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık projelerinden hepimiz onur duyuyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyada da çok ciddi manada yansıması olan, lider eşleriyle yapılan toplantılarda en dikkat çekici olan, Birleşmiş Millet Toplantıları da dâhil olmak üzere bütün dünyanın dikkatini çeken bir projedir. Sayın Emine Erdoğan’ın bu projeyi başlatmasından sonra çok ciddi manada geri dönüşüm sağlayan yerel yönetimler anlayışımız oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da projeye ciddi manada destekleri sayesinde Türkiye’de çevre ve sıfır atık bilinci ciddi manada gelişmeye başladı.Göreve geldiği günden itibaren çevre bilinciyle hareket edip, çevreyi kirleten atıkların bertaraf edilmesi için verdiği mücadeleden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı öncelikle canı gönülden tebrik ediyorum. Hayata geçen çevresel projelerle ülke genelindeki 1.359 belediye arasında Yeşilyurt Belediyesinin ilk 5’e girmesi takdire şayan bir başarıdır. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin, ödüle layık görülen ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ve ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projeleri başta olmak üzere diğer hizmetlerle ‘Sıfır Atık’ projesini başarıyla destekleyen Yeşilyurt Belediyemiz başta olmak üzere doğanın korunması noktasında emek ve katkı sağlayan herkesi kutluyorum. Çınar Başkanımızın ‘Sıfır Atık Yerel Yönetim’ başarı ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın elinden alması da bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu başarıda emeği geçen Başkanımızı ve ekibini kutluyorum.”diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmaların ardından toplantıya katılan Milletvekilleri ve basın mensuplarını Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerini gezdirip, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)