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30 Haziran 2019 Pazar 12:01

‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü

Yeşilyurt’un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla 25.Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Festivali kapsamında festival kapsamında düzenlenen ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ ulusal fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Yeşilyurt Çiçek Açtı' Fotoğraf Sergisi Büyük İlgi Gördü
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DOĞA, ÇİÇEKLER VE İNSAN MANZARALI FOTOĞRAFLAR BÜYÜK İLGİ

Yeşilyurt’tan insan manzaraları, doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, yerleşim alanları ve tarımsal ürünlerinin yer aldığı fotoğraf kareleri, Malatya Park AVM fuaye alanında açılan ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’ ulusal fotoğraf sergisinde yer aldı.

Serginin açılış törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel ve sanatsal hizmetlerle Yeşilyurt’un her mevsim var olan eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya ve dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

“BÜTÜN FOTOĞRAFLAR AYRI BİR ANLAM VE DEĞERE SAHİPTİR”

Yeşilyurt Çiçek Açtı’ yarışmasına gönderilen her fotoğrafın kendileri için ayrı bir anlam ve değere sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un gerek doğası gerekse de birbirinden anlamlı insan manzaralarının yer aldığı fotoğraf karelerinin yer aldığı böylesine değerli bir yarışmayı düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Festival kapsamında düzenlediğimiz bu yarışmamıza gönderilen eserlerin hepsi bizim için ayrı bir kıymete sahiptir. Tarihin doğayla buluştuğu Yeşilyurt’umuzun güzellikleri fotoğraf sanatçılarının kadrajlarında bir nevi ölümsüzleştirilmiştir. Yeşilyurt’un güzelliklerini farklı bakış açısıyla objektiflerine yerleştiren tüm fotoğrafçılarımıza bu emek ve çabalarından dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum. Yeşilyurt’un dikkat çekici ve farklı güzelliklerini sanatın güçlü yönüyle tüm dünyaya aktarma fırsatına ulaştığımız eşsiz eserlerin yer aldığı sergimiz üç gün boyunca açık kalacaktır” dedi.

Yeşilyurt’un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı sırasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ve jüri heyetine ödülleri takdim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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