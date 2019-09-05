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05 Eylül 2019 Perşembe 16:56

Yeşilyurt Kent Konseyi “ KOSGEB Girişimcilik Kursu Sertifika” dağıtım töreni yapıldı

Yeşilyurt Kent Konseyi ile İş Kur Müdürlüğü’nün müşterek organize ettiği “KOSGEB Girişimci Eğitim Kursları” devam ediyor. Sekiz hafta sürmesi beklenen kurslarda 200 girişimci adayına sertifika verilecek. Şimdiye kadar ilk üç hafta içinde 49 kursiyer kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Yeşilyurt Kent Konseyi ' KOSGEB Girişimcilik Kursu Sertifika” dağıtım töreni yapıldı
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Berber: “Girişimci gençlere ihtiyacımız var”

Kobilerin günümüzde büyük önem arz ettiğini söyleyen Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, Ahmet Berber; Sertifikalarını alıp girişimciliğe ilk adımlarını atan tüm gençleri tebrik ederek şöyle konuştu; “Biz Yeşilyurt Kent Konsey olarak, bu tür eğitimleri destekliyoruz. Girişimcilik eğitimi alan insanlarımız sayesinde sanayimiz büyüyecek. Biz kendimiz ürettiğimizde dışa bağımlılığımız azalacak işte o zaman doların yükselmesi bizi etkilemeyecek. Unutmamalıyız ki dünyadaki krizler önce ekonomiyi vurur. Güçlü bir ekonomi hiçbir krizden etkilenmez.” dedi. Berber, “Kobilerin önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde bu tür girişimler ekonomiyi yönlendirmektedir. Bu girişimleri yapacak girişimciler ise ekonomide kilit rolü oynamaktadır.” dedi.

Kursiyerlere başarı dileyen Berber, sertifikasını alan tüm kursiyerleri tebrik ederek başarılı bir ticaret hayatına atılmalarını beklediğini ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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