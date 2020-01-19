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19 Ocak 2020 Pazar 15:51

Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ Projesiyle Almanya’da

Yeşilyurt Kent Konseyi, ‘Avrupa Birliği Sivil Düşün’ programı kapsamında başlattığı ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ projesi çerçevesinde; Almanya’nın Hessen bölgesinde bilgilendirme ve eğitim programı düzenledi.

Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları' Projesiyle Almanya'da
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‘ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ ÇALIŞMA GRUPLARI’ PROJESİ KAPSAMINDA TOPLANTILAR YAPILDI

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın ve Gençlik Meclisi Üyeleri, Almanya’da gerçekleşen programda; Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Gençlik Birliği, Wiesbaden Belediyesi, Wiesbaden Gönüllü Çalışanlar Merkezi, Wiesbaden Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi ile toplantılar yapıp, tecrübe paylaşımında bulundu.

“GÜZEL VE VERİMLİ BİR PROGRAM OLDU”

Almanya programının verimli ve faydalı geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “ Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle sosyal, kültürel, eğitim ve sportif faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Kent Konseyimizin, ‘Avrupa Birliği Sivil Düşün’ programı kapsamında başlattığı ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ projesi nedeniyle Almanya’nın Hessen bölgesinde verimli ve güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Yapılan toplantılarda gençlik çalışmaları, engelli, yaşlı, kadın çalışmaları, hak temelli faaliyetler, sivil toplum kuruluşları çalışmaları, yapılan faaliyetlerin kazanımları, kamu ile işbirliği çalışmaları, çeşitleri ve etki analizi durumu çalışmaları ele alınarak karşılıklı tecrübe paylaşımlarında bulunduk. ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ projesi kapsamında bu tür eğitim programlarına devam edeceğiz. Yeşilyurt’umuzu 2023 Vizyonuna hazırlamak adına her alanda çalışıyoruz.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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