Yeşilyurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali dolu dolu geçti

Festivali değerlendiren Başkan Çınar, “Yeşilyurtumuzun tarihini, geleneklerini ve göreneklerini, sokak oyunlarını, kültürel değerlerini günümüze taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarması için düzenlenen 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz bir yandan kentin ekonomisinin canlanmasına ve hareketlenmesine vesile olurken, diğer yandan ilçenin tüm güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına imkan tanımıştır. Bizim amacımız, kentimizi ve ilçemizin tüm güzelliklerini geniş kesimlere duyurmak ve tanıtımı sağlıklı zeminde yürütmektir. Festivalimiz, Yeşilyurt markasının dünyaya tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Yeşilyurt huzur ve kardeşliğin doruklarda yaşandığı bir ilçedir, yatırımlarla çehresi değişmiştir, ilçemizin tüm güzelliklerini festival aracılığıyla tüm dünyaya bir kez daha yansıttık” ifadelerini kullandı.

Festivalin dolu dolu geçtiğini ifade eden Çınar, “Yoğun ilgi altında gerçekleşen kortej yürüyüşümüz ve ardından açılış töreniyle başlayan festivalimiz kapsamındaki sportif ve kültürel etkinlikler kıymetli hemşehrilerimiz ve gurbetçi vatandaşlarımıza doyasıya bir festival heyecanını yaşamalarına neden olmuştur. Kardeşlik, dayanışma ve birliktelik havasında geçen festival etkinlikleri boyunca Yeşilyurt İlçesinde yaşanan hareketlik ve renkli görüntüler hepimiz ziyadesiyle mutlu etmiştir. 2018 yılı sloganımız olan ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ anlayışını tam manasıyla kent sakinlerine hissettiren festivalimiz, toplumsal huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhuna güç vermiştir. Festivalimizin ilçemizin dört bir tarafında aynı heyecan ve coşkuyla geçmesine önem verdik. Karakucak güreşlerimiz, futbol turnuvamız, atlı cirit yarışmalarımız, yöresel yemek ikramlarımız, folklor gösterimiz ve muhteşem bir atmosfer altında gerçekleştirdiğimiz Ferhat Göçer konseriyle her anı renkli canlı ve heyecanlı bir festivali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız” şeklinde konuştu.

Başpehlivanlığı Kahramanmaraş’tan ‘Enes Bandırma’ kazandı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşilyurt Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerinde Başpehlivanlığı Kahramanmaraş’tan katılan Enes Bandırma kazandı. Toplamda 60 bin TL ödüllü Fahri Nalbant Karakucak Güreşlerine il dışından ve Malatya’dan büyükler, minikler ve yıldızlar kategorileri olmak üzere birçok güreşçi katıldı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakaların sonunda Başpehlivanlık için Kahramanmaraş’tan katılan Enes Bandırma ve Halil Hopur er meydanına çıktı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan başpehlivanlık güreşinde Enes Bandırma başpehlivan oldu. Güreşçilere ödül ve madalyalarını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Vekili Ali Sakar, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Mehmet Ali Palancı 2018 Yılı Güreş Ağası oldu

Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri sırasında gelecek yılın güreş ağası da belli oldu. Açık artırma usulüyle yapılan ağalık seçiminde 2019 Yılı Güreş Ağası olarak Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi, İş insanı Mehmet Ali Palancı oldu.

‘En İyi Kiraz’ ile ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ yarışması yapıldı

Yeşilyurt’un dillere destan dalbastı kirazının tanıtımını yapmak ayrıca kiraz üreticilerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen ‘En Bakımlı Kiraz Bahçesi’ ile ‘ En İyi Kiraz’ yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katılımıyla düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye giren üreticilere toplam 7 bin 500 TL para ödülü, çeyrek altın ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler verildi.

‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

Yeşilyurt’un kültürel ve doğal zenginliklerini farklı fotoğraf kareleriyle bir araya getirip ilçenin tanıtımını daha geniş kesimlere duyurmak amacıyla düzenlenen ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler, Yeni Cami Önü Soykan Parkında sergilendi. Yarışmayı birinci tamamlayan Ahmet Denizer, ikinci Yusuf Karaoğlu ve üçüncü Ahmet Aslan’ın ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

U-17 Futbol Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliği halinde gerçekleşen U-17 Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Türk Telekomspor elde ederken, ikinci Kale Gençlerbirliği, üçüncü Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, dördüncü 1932 Malatyagücü oldu. Dereceye giren takımların ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın katıldığı törenle takdim edildi.

Festivalde ata sporu atlı cirit unutulmadı

Ata sporu olan Atlı Cirit’i yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından organizasyonu yapılan Atlı Cirit Yarışmalarında büyük bir heyecan yaşandı. MAŞTİ yanındaki alanda gerçekleştiren müsabakaları Erzurum Şengel Atlı Spor ve Cirit Kulübü birinci olarak tamamlarken, ikinci Sivas Önder Atlı Spor ve Cirit Kulübü, üçüncü Erzincan Atlı Spor Kulübü, dördüncü ise Yazıhan Atlı Cirit Kulübü oldu. Dereceye giren kulüplerin kupa, para ve teşekkür plaketleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcıları tarafından takdim edildi. Dereceye giren kulüplere toplam 5 bin 250 TL para ödülü verildi. Yarışmalara il dışından katılan Atlı Cirit Kulüplerinin temsilcileri, ata sporuna sahip çıkan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, yöresel hediyeler takdim ettiler.

Yöresel yemekler ikram edildi

Malatya ve Yeşilyurt’un yöresel yemekleri de festival kapsamında katılımcılara ikram edildi. Gedik Kent Park Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa 700’e yakın davetli katıldı. Yaprak sarması, analı-kızlı, içli köfte, kavurmalı yumru köfte, kiraz yaprağı köfte, yoğurt çorbası gibi birçok yöresel yemekten oluşan mönüye davetliler büyük ilgi gösterdi. Birbirinden lezzetli yemekler özellikle il dışından gelen konukların büyük beğenisini topladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)