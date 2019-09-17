Yeşilyurt’lu Muhtarlara ‘Muhtarlık Bilgi Sistemi’ Anlatıldı

GEDİK KÜLTÜR MERKEZİNDE ‘MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ’ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, (MUBİS) Muhtarlık Bilgi Sisteminin işleyişinin yanı sıra muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, talep ve dilekçelerini ilgili kurumlara iletme yöntemleri üzerine mahalle muhtarlarına geniş kapsamlı bilgiler aktarıldı.

“MUHTARLIK BİLGİ SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR HİZMET ARACIDIR”

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının ele alındığı toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mahalle muhtarlarının gelişen teknolojiyi kullanarak mahallelerin sorun ve sıkıntılarını hızlı bir şekilde iletmeleri için oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sistemini önemli bir hizmet aracı olarak gördüklerini söyledi.

“GELİŞEN TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAK HİZMETLERİMİZİN KALİTESİNİ YÜKSELTECEK”

Mahalle Muhtarlarının daha verimli ve etkin çalışabilmeleri için son yıllarda ciddi düzenlemeler yapıldığını ve bazı yeniliklerin hizmete girdiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra göreve gelen tüm muhtarlarımıza öncelikle başarılar diliyorum. Sizlerle birlikte halkımıza hizmet etmek bizim için onur ve şereftir. Muhtarlara her zaman farklı bir önem veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı uhdesinde başlatılan Muhtarlık Bilgi Sistemi, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini daha kolay ve hızlı bir şekilde ilgili kurumlara göndermelerine vesile olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta ilçemizin her bölgesine kaliteli ve verimli hizmetler ulaştırırken mahalle muhtarlarımızın deneyim ve tecrübelerinden sürekli yararlanmaktayız. İlçemizde bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizin doğru hedefe ulaşmasında muhtarlarımızın payı büyüktür. Yeni dönemde ki hizmetlerimizi de sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz. Bölgemizde Muhtarlık İşler Müdürlüğünü kuran ilk yerel yönetim olmamızın yanı sıra ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Muhtar Evlerimiz, muhtarlarımızın daha güzel alanlarda hizmet vermesini sağlamıştır. Mahallelerdeki elimiz ve gözümüz olan, halkımıza kaliteli hizmet ulaştırmamızda görüş ve tespitleriyle büyük katkı sağlayan muhtarlarımızın kendi görev alanlarında derin bilgiye sahip olmaları, belirtilen mevzuatlara uygun hareket etmeleri, iş ve işlemler hakkında tam manasıyla bilgi sahibi olmaları içinde Muhtarlık Bilgi Sisteminin çok iyi öğrenilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz toplantımızda mahalle muhtarlarımıza sistemin işleyişi hakkında bilgiler paylaşılacak. Muhtarlarımız karşılaştıkları sorunlarda ne zaman, nereye ve ne şekilde başvuracakları konusunda gerekli bilgilere kavuşmuş olacaklar. Vatandaşlarımızla aramızda köprü görevi üstlenen muhtarlarımız artık bir tuşla işlemlerini daha hızlı yapma imkânına kavuşmuş olacaklardır. Çağımız iletişim ve bilgi yönünden hızla geliştiği içinde artık halkımıza daha hızlı ve verimli hizmetler ulaştırmak bakımından bu tür yeniliklerin büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Teknolojik gelişmelerden üst seviyede yararlanarak halkımıza el birliği ile daha kalıcı ve güzel hizmetler ulaştırmalıyız. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek, katılımcı, şeffaf ve etkin bir yapı oluşturmak, yürütülen iş ve işlemlerde teknolojiden yararlanılmasını sağlamak üzere kurulan bu sistem sayesinde mahallelerdeki sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturma imkânına kavuşmuş olacağız ve hizmetlerimizin kalite seviyesi de doğal olarak yükselecektir. Toplantıyı birlikte düzenlediğimiz Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlığımız başta olmak üzere Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZIN GEREK İLGİ VE YAKINLIĞI GEREKSE DE HİZMETLERİNDEN MEMNUNUZ”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ile Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz’da yaptıkları konuşmalarda, göreve geldiği günden itibaren muhtarlara yönelik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yapılan konuşmaların ardından Yeşilyurt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Horoz, Valilik İdare Denetim Müdürlüğü Personeli Gökhan Fırat ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Personeli Ali Çalışkan tarafından Muhtarlık Bilgi Sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaşıldı.

MUHTARLAR, GEDİK KÜLTÜR MERKEZİNİ GEZDİLER

Mahalle muhtarları, toplantının ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından baştan aşağıya restore edilerek Millet Kıraathanesi, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Konferans Salonu ve Şark Odası gibi kültürel mekânlara kavuşan Gedik Kültür Merkezini gezerek, gerçekleşen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)