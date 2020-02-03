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03 Şubat 2020 Pazartesi 13:51

Yeşilyurt’ta Hasarlı Binalara Yönelik İncelemeler Sürüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyhbayram mahallesini ziyaret ederek, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binalarda oluşan hasarları yerinde inceleyerek, yapılacak yardımlara ilişkin mahalle sakinlerine bilgiler paylaştılar.

Yeşilyurt'ta Hasarlı Binalara Yönelik İncelemeler Sürüyor
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“YOĞUN VE AKTİF ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

AFAD’ın açıkladığı afet etkinlik alanına dâhil edilen Yeşilyurt’ta hasarlı binaların mühürlenmesi, boşaltılması ve yıkılma süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzedelerin temel ihtiyaçlarına gidermeye yönelik barınma, gıda, kıyafet ve nakdi yardımlar noktasında devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yoğun ve aktif bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

“HALKIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ”

Millet olmanın gerekliliklerinin deprem hadisesinden sonra tam manasıyla uygulanmasının deprem yaralarının sarılmasında etkin bir rol oynadığını dile getiren Başkan Çınar, “ Güçlü bir devlet yapılanmasına sahip olan ülkemizin gerek kamu kaynaklarının aktarılması gerekse de milletimizin kardeşlik, dayanışma ve dayanışma ruhuyla hareket etmesiyle depremden sonra oluşan yaralarımızı birbirimize kenetlenerek aşmaya çalışıyoruz. AFAD’ın ilan ettiği afet etkinlik alanına dâhil edilen Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerinde gerek binaların hasar tespitleri gerekse de vatandaşlarımıza aktarılacak barınma, nakdi, gıda ve kıyafet yardımları gibi temel ihtiyaçların karşılanması adına çok yoğun çalışıyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte Şeyhbayram mahallesindeki hasarlı binaları yerinde inceledik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde yüksek hasarlı olduğu yönünde rapor edilen ve mühürlenen 4 K Sitemizde ki bazı binalarda oturan vatandaşlarımız evlerini boşaltmaya başladılar. Diğer binalarda incelemeler devam ediyor, gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Hem buradaki hem de diğer mahallelerimizdeki binalarla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için de ne gerekiyorsa yapıyoruz, gerek taşınma süreçleri gerekse de diğer yardımlar noktasında gereken desteği veriyoruz.” dedi.

“DEVLETİMİZ TÜM İMKÂNLARIYLA HALKIMIZIN YANINDADIR”

Devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi ise, “ Öncelikle tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şeyhbayram mahallemizde bulunan 4 K Sitemizde ki hasarlı binaları inceledik, yapılacak yardımlar ve verilecek desteklerle ilgili halkımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Buradaki bazı binalarımıza ağır hasarlı raporları verilip, mühürlenmişti. Vatandaşlarımızda gelen tebligatın ardından evlerini boşaltmaya devam ediyorlar. Devletimizin tüm kurumları halkımızın yanındadır, halkımızın mağdur olmaması için gereken ne varsa yerine getirilmekte ve destekler devam edecektir. Binalarımız yıkılacak ve yerine yenileri yapılacak. İmar durumuna göre binalarımız buraya sığmıyorsa başka bir alana inşa edilip, vatandaşlarımıza hakları teslim edilecektir. Bilindiği üzere devletimiz bu uygulamayı yaparken hem süspanse ediyor hem de iki yıl ödemesiz 20 yıl vadeli faizsiz kredi gibi imkânlar sağlıyor. Hemşerilerimizde bu imkânlardan yararlanacaktır. Vatandaşlarımızın bize ilettiği bir şikâyetleri var o da bazı fırsatçıların kiraları artırdıkları yönünde, böyle bir durum var ise hiç hoş değil. Devletimiz halkımıza kira yardımı yapacak ancak bunu fırsata çevirip kiraları iki katına çıkarmaya çalışmak kimseye yakışmaz, bu konuda daha duyarlı olmamız gereken bir süreçten geçmekteyiz. Devletimiz bu konuda gereken adımları atmaktadır, hemşerilerimiz bu yöndeki şikâyetlerini Valilik Binası önünde kurulan müracaat noktasına yapabilir ya da İlçe Kaymakamlıklarımıza iletebilirler. Millet olarak ele verip deprem yaralarımızı sardığımız bu dönemde fırsatçılık yapmaya kalkışanlara karşı devletimizin ilgili kurumları gereken çalışmaları başlatmıştır.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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