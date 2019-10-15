İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2019 Salı 11:01

Yeşilyurt’ta Kahraman Mehmetçiğimiz İçin Fetih Suresi Okundu, Dua Edildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’ operasyonuna katılan kahraman Mehmetçiklerimiz için Yeşilyurt Merkezi-i Kebir Cami’inde kılınan sabah namazının ardından fetih suresi okunup dualar edildi.

Yeşilyurt'ta Kahraman Mehmetçiğimiz İçin Fetih Suresi Okundu, Dua Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

KAHRAMAN MEHMETÇİK İÇİN ELLER SEMAYA KALKTI!

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş, Merkezi-i Kebir Cami’inde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından, kahraman Mehmetçiğimiz için dua etti.

Vatandaşlarla birlikte sabah namazını edâ eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Barış Pınarı Harekâtını sonuna kadar desteklediklerini ifade ederken, “Cenab-ı Allah ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı, bölgemizin huzur ve barışı için cephede her gün yeni bir destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun.” diye konuştu.

“TÜM DUALARIMIZ ŞANLI ORDUMUZ VE KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ İÇİN”

Türkiye’nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, ortak dayanışma kültürüne ve birliktelik ruhuna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çırmıktı’da bulunan Merkezi-i Kebir Cami’inde hemşerilerimizle birlikte yan yana omuz omuza kıldığımız sabah namazının ardından ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı, sınır hatlarımızdaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek adına şanlı bir mücadele veren kahraman mehmetçiklerimiz için Fetih Suresini okuduk ve dualarımızı kahramanlarımıza gönderdik. Biz eğer şu anda huzur ve güven içerisinde ülkemizde yaşıyorsak, ibadetlerimizi yapıyorsak bunu öncelikle şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere şu anda terör örgütlerine karşı destan üzerine destan yazan güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Gün birlik ve beraberlik gündür, hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ve Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emirleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtını’ sonuna kadar destekliyoruz. Malatya’dan, Yeşilyurt’tan bütün kahramanlarımıza dualarımızı gönderdik, Rabbim kabul buyursun inşallah. Yüce Rabbim, yeni zaferler kazanmayı nasip etsin, kahraman askerlerimizin ve polislerimizin ayağına taş değdirmesin, güç ve kuvvet versin, onları muhafaza etsin inşallah. Operasyonlar sırasında şehit düşen kahraman mehmetçiklerimiz ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerimiz iletiyoruz.‘Sefer bizden zafer Allah’tan’ diyerek ülkemizi ve bölgemizi kana bulamak isteyen hain terör örgütlerini ortadan kaldırmak adına sefere çıkan kahraman Mehmetçiğimizin bu azmi, kararlığı ve özgüveni her türlü takdirin üzerindedir, onlar bizim gözbebeğimiz, canımızdır. Hepimiz tüm gücümüzle, kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın şahsında kahraman ordumuza, jandarma ve polis teşkilatımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin.” diye konuştu.

Yapılan duaların ardından cami önünde Türk Bayrağı açılarak Kahraman Mehmetçiğe ‘Yanınızdayız’ mesajı gönderilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da cami cemaati ile vatandaşlara Ahmet Atılgan Parkında çorba ikramında bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediye Personeline İş Güvenliği Semineri Battalgazi Belediye Personeline İş Güvenliği Semineri
Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Bileşimini Gerçekleştirdi Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı 2. Bileşimini...
Başkan Çınar, “Tanıtım Günlerinden En Güzel Şekilde İstifade Ettik” Başkan Çınar, “Tanıtım Günlerinden En Güzel...
Battalgazi Belediyesi Türk Bayrağı dağıttı Battalgazi Belediyesi Türk Bayrağı dağıttı
TKB’den Battalgazi Belediyesine Başarı Belgesi TKB’den Battalgazi Belediyesine Başarı Belgesi
Başkan Çınar, “Yeşilyurt, Yeni Yatırımlarımızla Hızla Gelişiyor” Başkan Çınar, “Yeşilyurt, Yeni Yatırımlarımızla...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Battalgazi Belediye Personeline İş Güvenliği...
Battalgazi Belediyesi, personeline yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği‘ eğitim semineri düzenledi....

Haberi Oku