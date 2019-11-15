Yeşilyurt’un Kadim Medeniyeti ‘Yeni Çırmıktı Projesi’ İle Geleceğe Taşınacak

Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile sanatsal ve kültürel vizyonundan oluşan kadim medeniyetini yansıtan tarihi motifler ile günümüz mimari desenlerinin bir arada buluşmasını sağlayacak olan ‘ Yeni Çırmıktı Projesi’ ile mahallelilik kültürünün gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak.

YEŞİLYURT’UN TARİHİ VE MEDENİYETİ BU PROJEYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Tarihi ve kültürüyle, örf ve adetleriyle, yöresel lezzetleriyle, tarihi ve turistik mekânlarıyla, doğal güzellikleriyle kadim medeniyetin güçlü yansımalarına sahip sağlam bir tarihe geçmişe sahip Yeşilyurt’un var olan güçlü potansiyeli ‘Yeni Çırmıktı Projesi’ ile daha fazla ön plana çıkacak.

PROJE, MOLLAKASIM MAHALLESİNDEKİ 237 DÖNÜMLÜK ALANDA HAYATA GEÇECEK

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde TOKİ’den satın alınan Mollakasım mahallesinde ki 237 dönümlük alanda uygulanacak olan ‘Yeni Çırmıktı Projesi’, geleneksel mimari ile modern dokuyu bir arada buluşturacak.

“TARİHİ KÜLTÜRÜMÜZÜ FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI VE PROJEYLE GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeni Çırmıktı Projesiyle Yeşilyurt’un kadim medeniyet ile mahalle kültürünü farklı bir bakış açısı ve yaklaşımla gelecek nesillere taşımak olduğunu söyledi.

“YENİ ÇIRMIKTI PROJEMİZ, TARİHİ MOTİFLER İLE GÜNÜMÜZ MİMARİSİNİ BULUŞTURACAK”

Projenin uygulanacağı Mollakasım mahallesinde ki 237 dönümlük alanda incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırlanan proje üzerine Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Birim Müdürlerinden bilgiler aldı.

“CUMBALI EVLER VE TARİH KOKAN CADDELERİYLE FARKLI BİR PROJE HAZIRLADIK”

Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı ve dikkat çekici yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, “Mollakasım mahallemizde TOKİ’ye ait 237 dönümlük alanı satın aldıktan sonra buraya her yönüyle dikkat çekici, farkındalık yaratacak, ilçemizin kadim medeniyetini günümüzden geleceğe taşınmasına sağlayacak Yeni Çırmıktı Projemizi uygulamaya karar verdik. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında halkımıza vaat ettiğimiz yatırımlarımız arasında yer alan bu projemizde, geleneksel mimari ile modern dokuyu bir araya getirmiş olacağız. Burada 202 adet müstakil konuttan oluşan, yolları, sokakları ve mekânlarıyla kadim medeniyetimizin motiflerini günümüz mimari desenleriyle bütünleştirecek, her yönüyle nezih ve güzel alanlara sahip değerli bir projeyi halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşilyurt’umuzun kadim değerlerinin daha fazla gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlayacak olan bu projemizin sorunsuz şekilde faaliyet geçmesi adına çok titiz çalışıyoruz. Projemizi Yeşilyurt’umuzun en havadar, güzel ve nezih bir bölgesinde hayata geçireceğiz. Yeşilyurt’umuzun gerek sosyal, kültürel ve sanatsal kimliğine gerekse de ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayacak bir projemizde ki evlerin iç ve dış tasarımları tamamen kadim medeniyetimizi yansıtacak ve cumbalı ev tipinde olacaktır.237 dönümlük alanda Yeşilyurt’un tarihi ve medeniyetini iç ve dış turizme kazandıracağız. Burası doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi olacak ve ilçemizin o eşsiz tarihini hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Şu anda tasarım aşamasında olan projemizde evlerimiz, yollarımız, camimiz ve diğer mekânlarımız tamamen mahallelilik kültürünü bizlere hissettirecektir. Projemizin teknik ve resmi boyutlarını tamamladıktan sonra ihaleye çıkartacağız ve ardından satışını gerçekleştireceğiz. Projede yer alacak olanlar, o eski mahalle kültürünü bire bir yaşayacakları ortamlara sahip olacaklar. Bölgede örneği olmayan ve bu yöndeki hizmetlere örneklik teşkil edecek bu projemiz sayesinde belediyemize ek gelirde kazandırmış olacağız. Malatya’ya ve bölgeye farklılık getirecek vizyonel yatırımlarımızın sayısını bu şekilde artırmış olacağız. Her alanda örnek ve önde hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyesi olarak gelecek nesillere farklı temalı, geçmişle günümüz ve gelecek arasında köprü vazifesi görecek bu tür yatırımları artırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)