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27 Ekim 2019 Pazar 11:42

Yeşilyurt’un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Bürünüyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçe genelinde gerçekleşen hizmetlerimiz sayesinde mahallelerimiz çağdaş ve modern görünüme kavuşuyor. Bugünden yaptığımız hizmetlerin geleceğe dönük olmasına, kalıcı ve nitelik seviyesinin yüksek olmasına ayrı bir önem veriyoruz.” diye konuştu.

Yeşilyurt'un Mahalleleri Değişim Hizmetleriyle Farklı Bir Kimliğe Bürünüyor
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BAŞKAN ÇINAR, BOSTANBAŞI VE TURGUT ÖZAL MAHALLELERİNDEKİ HİZMETLERİ İNCELEDİ

Bostanbaşı ile Turgut Özal Mahallelerinde devam eden sathi kaplama, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, son yıllardaki yatırımlarla çehresi değişen Yeşilyurt’un ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek, cadde ve sokakların çevre düzenlemesi ve yürüyüş yollarını daha modern hale getirmek için yatırımların devam ettiğini söyledi.

“YEŞİLYURT’UMUZUN HER BÖLGESİ AYNI SEVİYEDE GELİŞİYOR, DEĞİŞİYOR”

Yeşilyurt’un tüm bölgelerini daha ferah ve nezih yaşam alanlarına kavuşturmak adına yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, imar yolu açma ve yeni park alanlarının yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Merkez- kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizdeki yaşam standartını her geçen gün daha güzel bir seviyeye ulaştırmaktayız. Hemşerilerimize rahat ve nezih yaşam alanları sunmak adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya özen gösteriyoruz. Alt ve üst yapı sorunu olmayan, modern ve çağdaş bir Yeşilyurt hedefine hızla adımlarla ilerliyoruz. İlçemizin sağlıklı ve planlı büyümesi adına geride bıraktığımız 5.5 yılda devasa yatırımlar yaptık. İlçemizin modern kimliğine önemli katkılar sunan yatırımlarımızla cadde ve sokaklarımızın farklı bir kimliğe büründüğünü görmek hepimizi mutlu etmektedir. Eskimiş ve bozulmuş kaldırımlar ile bazı sokakların yollarını kilitli parke taşı döşeyerek yeniliyoruz, aşırı kullanımdan dolayı bozulan yollarımızı sıcak asfalt ya da sathi kaplamayla daha modern hale getiriyoruz. Bizlerde devam eden yatırımları sık sık yerinde takip ederek çalışmaların sorunsuz ilerlemesi için yerinde gözlemliyoruz. Bugünde Bostanbaşı ve Turgut Özal gibi son yıllarda büyük bir değişime uğrayan bölgelerimizde ki devam eden yatırımları inceledik, çalışmalarımız tamamladığı zaman bu bölgelerimizdeki yaşam şartları daha nitelikli hale gelecektir. Mahallelerimizin prestij seviyesi kazandırdığımız yatırımlarla yükselirken, ilçemizdeki yaşam standartının yüksek olması gıptayla bakılan ilçe hüviyetini hak ettiğimizin göstergesidir. Zaman bizim için çok önemli ve değerli bir kavramdır. Biz bu zamanı verimli şekilde değerlendirmek adına sabahın erken saatlerinde mesaimize başlayarak teknik ekibimizle birlikte her gün bir mahallemizi sokak sokak geziyoruz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında hemşerilerimizin bir tebessümü, güler yüzü ve duası bizim için yeterlidir. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüyoruz ve 7/24 çalışırken asla yorulmuyoruz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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