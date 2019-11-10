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10 Kasım 2019 Pazar 16:33

Yeşilyurt’un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri Görsel Şölen Oluşturuyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Yeşilyurt’ta, gökyüzünün maviliği ile muhteşem manzaranın bütünleşmesi sonucunda eşsiz güzellikler ön plana çıkmaya başladı.

Yeşilyurt'un Muhteşem Manzarası Ve Doğal Güzellikleri Görsel Şölen Oluşturuyor
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YEŞİLYURT’TA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER HÂKİM

Örf, adet, gelenek ve görenekleriyle, kadim medeniyetiyle, tarihi ve turistik mekânlarıyla, yöresel lezzetleri ve en önemlisi güleryüzlü ve misafirperver insanlarıyla Anadolu’nun en şirin ilçelerinden Yeşilyurt’un doğal güzellikleri hem ilçe sakinlerine hem de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

DOĞAL GÜZELLİKLER VE EŞSİZ MANZARA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Sakin ve mistik bir yaşantının hâkim olduğu Yeşilyurt, her mevsim olduğu gibi Sonbahar’da da farklı güzellikleriyle kendisine hayran bıraktırıyor. Oldukça sıcak geçen yaz mevsimin ardından havaların soğuduğu bugünlerde Yeşilyurt’ta ortaya çıkan doğal manzaralar herkesin dikkatini çekiyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI VE DOĞASEVERLERİN UĞRAK YERİ; YEŞİLYURT

Kartpostallık manzaraların hâkim olduğu Yeşilyurt’un farklı noktalarındaki görsel şöleni yerinde görüp, bu eşsiz anları fotoğraflamak isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerde ilçedeki bu tür yansımaların olduğu yerleri sık sık ziyaret ediyorlar.

“GELİN, BU GÖRSEL ŞÖLENİNİN MUTLULUĞUNU BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Yeşilyurt’un her mevsim farklı bir güzelliğinin ön plana çıktığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kadim medeniyetiyle, tadına doyulmaz lezzetleri ve doğal su kaynaklarıyla, yeşil alanlarıyla, güler yüzlü ve misafirperver insanlarıyla her açıdan farklı bir değer olan Yeşilyurt’umuz yılın her mevsimi farklı bir güzelliği ile ön plana çıkmaktadır. Sakinliğiyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle, kendisine has tabiat zenginliğiyle kartpostallık görüntülerin yaşandığı Yeşilyurt’umuz, her mevsim olduğu gibi Sonbahar ayında da eşsiz güzelliklere sahiptir. Farklı bitki türleriyle renge renk bir atmosfer yaşanmaktadır. Doğaseverler için muhteşem bir görsellik sunan Yeşilyurt, insana ferah ve mutluluk aşılayan çok farklı zenginliğiyle dikkat çekici bir güzelliği içerisinde barındıran bir ilçedir. Vatandaşlarımızı ilçede bir nevi oluşan ‘doğal stüdyo’ ortamlarında fotoğraf çektirmeye, tabiat zenginliklerini tüm dünya ile paylaşmalarını ve bu güzellikleri bire bir yaşamaya davet ediyorum. Anadolu’nun parlayan yıldızı Yeşilyurt, her mevsim bir başka güzeldir. Gelin bu güzelliği hep birlikte yaşayalım.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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