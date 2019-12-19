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19 Aralık 2019 Perşembe 15:08

Yeşilyurt’un Ulaşım Ağı Planlı Ve Sistemli Çalışmalarla Güçleniyor

Yeşilyurt’un birçok noktasında asfalt çalışması gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için başlattığı asfalt atağına yenilerini ekliyor. Başkan Çınar, daha ferah ve daha nezih bir Yeşilyurt için ilçenin dört bir tarafını kaliteli yollarla güzelleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt'un Ulaşım Ağı Planlı Ve Sistemli Çalışmalarla Güçleniyor
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BOSTANBAŞI’NDA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇILIYOR

Hava sıcaklığının normallerin üzerinde yaşanmasını fırsat bilerek ilçe genelinde ki yol açma, genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına yoğunluk veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutlaşmanın artmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı Bostanbaşı mahallesinde ki ulaşım ağına yeni alternatif güzergâhlar eklemeye devam ediyor.

SOKAK VE CADDELER MODERN KENT VİZYONUNA YAKIŞAN SEVİYEYE ULAŞIYOR

Yeşilyurt’un en kalabalık bölgeleri arasında yer alan Bostanbaşı mahallesindeki trafik akışını rahatlatmak adına sürdürülen çalışmalar sırasında alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar, modern kent vizyonuna uygun hale getiriliyor.

“BAŞARI GRAFİĞİMİZİ YENİ YATIRIMLARLA TAÇLANDIRIYORUZ”

Yeşilyurt’un her noktasında ulaşımı rahatlatıp, kaliteli ve konfor düzeyi yüksek yolları hizmete sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Vatandaşlarımızın Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeleri amacıyla dur durak bilmeden, ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Çağdaş, modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt’u gelecek kuşaklara armağan etmek adına alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel ve temizlik hizmetlerinde yakaladığımız başarı grafiğimizi yeni yatırımlarla taçlandırmaktayız. Gelişen ve değişen ilçemizin ulaşım sorununu çözmek ve yollarımızı daha modern hale getirmek için planlamaya uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollar bizim için çok önemli, çünkü yol medeniyet, gelişim ve değişimi ifade eder. Yeni yolların açılmasıyla trafik akışı rahatlar, ticaret gelişir ve ekonomiye direk katkısı olur. Alt yapısı tamamlanan bütün yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Ulaşım meselesini çözmekle birlikte gelişmenin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Bostanbaşı’nda son yıllarda değişime uğrayan bölgelerimizin başında gelmektedir. Belediye olarak tüm bölgelerimizde olduğu gibi bu mahallemizin yapısına artı değerler katacak yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hemşerilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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