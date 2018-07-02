Ziyaretçilerin yol tepkisi

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan aslan taşlar yolunun yapılmaması ziyaretçilerin tepkisine neden oluyor.

Tarihi ve turistik yerleri ile bölgenin cazibe merkezi olan ve oldukça zengin bir yapıya sahip Darende her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. İlçede bulunan Hititler döneminde kaldığı tahmin edilen taşınmaz kültür varlığı özelliği de taşıyan ve birinci derecede arkeolojik sit alanı olan aslan taşlar yolunun yapılmaması ise ilçeyi ziyaret eden turistlerin tepkisini çekiyor.

İlçeye 20 km mesafede ve güney batısına düşen aslan taşlara giden yolun ve çevre düzeninin yapılmasını isteyen bölge halkı ve ziyaretçiler ana yola kısa mesafede olmasına rağmen yolu sorunlu olduğunu ifade ederek kültür varlığına sahip çıkılmasını istedi.

Turizmle adından söz ettiren bir ilçeye bunun yakışmadığını ifade eden ziyaretçiler, aslan taşlara giden bozuk yolda aslantaşları gösteren bir tabelanın da olmadığını söyledi.

İki metre yüksekliğindeki aslan taşlar birkaç ton ağırlığında ve ilçeye bağlı Başdirek ve Yeniköy Mahalleleri arasında bulunuyor.

İHA