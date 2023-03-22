İleti Yönetim Sistemi ile İletilerinizi Yönetin!

Tüm hizmet sağlayıcılar tarafından güncel ticari elektronik ileti onaylarının kaydedilmekte olduğu ileti yönetim sistemi ulusal veri tabanlı bir sistemdir. Alıcılar onay verebildikleri gibi mevcut onayların verilmesi adına ret hakkının kullanılması da mümkündür. Hizmet sağlayıcıların arama e – posta ve SMS aracılığıyla elektronik iletileri göndermek için aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri ve alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyebilecekleri bir sistemdir.

Güvenlik standartlarına sahip olan uluslararası bir altyapısı bulunan sistem olduğu için kişiler açısından güvensizlik durumu oluşturmamaktadır. İnsanlara elektronik yollarla düzenlenip iletilen yazılı, görsel ve sesli mesajların düzenlenmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu platform ileti izinlerinin daha kolay şekilde yönetilmesi adına insanlara pek çok kolaylık sunmaktadır. Bu sistem hem müşteriler için hem de hizmet sağlayıcılar için son derece önemli ve gereklidir.

İleti yönetim sistemi nedir? Konusunda kişilerin gizlilik haklarının korunması adına devreye girdiğini belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle hem müşteriler hem de hizmet sağlayıcılar için geniş bir saklama alanı olarak kullanılır. Kişiler bu sayede hangi bildirimleri alıp almayacağı konusunda kendi izinlerini oluşturarak telefonlarındaki hafızanın dolmasına da engel olurlar.

İYS Nasıl Çalışır?

Gün boyunca kişiler çok fazla şekilde reklam ya da mesaj alabilirler. Bunlar da telefon hafızası için gereksiz bir yer kaplamakta olduğundan bu iletilerin engellenmesi en mantıklı olanıdır. Bu durumda kişilerin İYS’ye ihtiyacı olmakta ve bu sayede telefonuna gelen bildirimleri engelleyerek telefonuna gelen bildirimlerin önüne geçebilmekteler. Kişiler bu sistemi kullanmak adına çok kolay ve pratik şekilde bu sistemi etkinleştirebilirler.

Telefonda oldukça fazla yer kaplamakta olan bu bildirim ve mesajları almamak için E – Devlet üzerinden giriş yapılması gerekir. İleti yönetim sistemine buradan ulaşılarak giriş yapılması halinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradan hangi firmaların kişilere bildirim gönderebileceği ve hangi düzenlemeleri yapabilecekleri öğrenilmiş olur. Bildirimlere dair olarak düzenlemeler buradan yapılmaktadır. E – Devlet şifresini girip sayfaya giriş yaptıktan sonra İYS’nin ziyaret edilmesi telefon numarası ve E – posta ile onay verilmesi gerekmektedir.

Kişilerin karşısına çıkacak olan sayfada düzenlemeler yapıldıktan sonra onayları yönet butonuna tıklanması yeterlidir. Bu sayede kişiler nerelerden bilgilendirme alacaklarını seçmekte ve buna göre ileti mesajlarını almaya devam edecekler ya da bildirimler gelmeyecektir. Kişilerin ileti alıp almama konusunu son derece kolaylaştırmakta olan bu sistem firmaların da ileti göndermelerini kolaylaştırır. Firma olarak sağlamakta olduğumuz hizmet ile kişilere yardımcı olmaktayız.

İYS Başvuru Nasıl Yapılır?

Kişilerin bu başvuruyu oluşturması için E – devlet ya da İYS resmi sayfasından işlemleri gerçekleştirmesi gereklidir. Bu nedenle İYS başvuru için bu iki seçenekten birini seçerek en kısa sürede başvurunun tamamlanması söz konusudur. Şirket imza yetkilisinden elektronik imzası ile yapılabilen işlemdir. Online başvuru ise ancak MERSİS sisteminde kaydı olan kişiler tarafından yapılabilmektedir.

İYS başvurusunun tamamlanması ardından kişiler istedikleri zaman E – devlet üzerinden bu sistemi kullanabilir. Hem istedikleri şekilde bilgilendirme alıp almamaya karar vermek hem de bu sayede birçok bilgilendirme ile uğraşmamak adına bu başvurunun yapılması gereklidir. Hem daha hızlı sonuç almak hem de nitelik şekilde kullanım sağlamak adına önem taşır.