İlhan Hoca istediğini elde edecek

30 yaşındaki profesyonel futbolcu, teknik direktör İlhan Parut ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "İnşallah İlhan Hoca istediğini elde eder diye düşünüyorum. Burada görevini yerine getirmek için. Ama sonra hepimiz gibi, futbolcular gibi" dedi. Teknik ekip başarmayı arzular, daha yükseğe talip olur. Hedeflediği ve ulaşmak istediği seviyeye geleceğini düşünüyorum. Umarım buradadır ve başarılı olur" dedi.

"Milli takım hakkında bir şey söylemek istemiyorum"