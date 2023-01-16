İlhan Hoca istediğini elde edecek
30 yaşındaki profesyonel futbolcu, teknik direktör İlhan Parut ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "İnşallah İlhan Hoca istediğini elde eder diye düşünüyorum. Burada görevini yerine getirmek için. Ama sonra hepimiz gibi, futbolcular gibi" dedi. Teknik ekip başarmayı arzular, daha yükseğe talip olur. Hedeflediği ve ulaşmak istediği seviyeye geleceğini düşünüyorum. Umarım buradadır ve başarılı olur" dedi.
"Milli takım hakkında bir şey söylemek istemiyorum"
Milli takım hakkında ne düşündüğü sorulduğunda tecrübeli golcü, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum" yanıtını verdi. Mohammad Demir, statta daha çok Konya Spor taraftarını görmek istediklerini belirterek, "Artık bizim taraftarımızı görmek istemiyorum. Yola çıktığımda buraya geldiğimde daha çok taraftarın stadı doldurduğunu gördüm. Dürüst olmak gerekirse bu sene biraz eksik oldu umarım daha çok gelirler ve daha çok destek olurlar. Kalabalık bir stadyumda taraftarlarla oynamak gerçekten motive edici. Buraya rakip olarak geldim, burada albibet oynadım ve baskıyı hissettim. Böyle baskıları seviyorum. Dediğim gibi, sayı beklediğimden daha düşük. Bu nedenle daha kalabalık statlarda oynuyoruz. Bu anlamda herkesi bekliyoruz. Yöneticilerimiz, hocalarımız ve oyuncularımız bu konuda benimle hemfikir. Herkesi daha fazla maçta görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. "Futbolu neden Konya'da tutmuyorsunuz? Hala hedeflerim var ama bunları kimseyle paylaşmam, kendime saklarım. Kendime genellikle kısa vadeli hedefler koyarım. Mesela şu an Konyaspor'dayım ve hedefim sezonu gol ve takım olarak en iyi şekilde bitirmek. Hayatımın hiçbir albibet giriş döneminde, gençken bile, büyük bir takımda oynamak, orada kalmak, orada kalmak için ne gerekiyorsa yapmak gibi en ufak bir isteğim, isteğim olmadı. Bulunduğum yerde başarılı olmak istiyorum. İmkân olursa tabii ki neden olmasın, isterim ve geçmişte de imkanlarım oldu. Bazen başarılı oluruz, bazen başarısız oluruz, herkes gibi. Ama dediğim gibi hiç bu kadar hevesli olmamıştım. Tek tutkum futbol oynamak ve başarmak. İstanbul'da düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi organizasyonunda açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan Kasapoğlu daha sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.