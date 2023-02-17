İlk maça nasıl başladığımız bizim için çok önemli

Aradan sonraki ilk maçında iyi tepki verdiğini söyleyen Kanadalı, "Başladık. sezona iyi başladık aslında ama böyle. Şu anda yapmamız gerekenleri yapıyoruz, lig uzun bir süreç. Bu antrenman kampından sonra ilk maça nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli. Buna nasıl tepki vereceğimiz bizim için önemli ve elbette mücadele edeceğiz. Tüm lig için şampiyonluk her zaman bu kulübün hedefidir. Dediğim gibi hedefimiz iyi başlayıp iyi vevobahis bitirmek. Oynanacak çok oyun ve çok zaman var. Bir dizi yapabilirsek en azından işler çok çabuk değişebilir. Şu anda her şey yolunda gidiyor, detaylar üzerinde çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyetle başlamak istiyoruz. " Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta yeniden göreve geleceğini söyleyen Atiba, "Tabii hocamız henüz yapmadı. Aradan çok zaman geçmeden yeni geldi diyebiliriz. Takım kurmayı bilen, şampiyonluk takımı kurmayı bilen, bu şekilde takım kurmayı bilen bir öğretmen. Bize doğru yönü gösterdi, bizi doğru yola getirdi, bize kim olmamız gerektiğini gösterdi ve bu kesinlikle her maçı kazanan ve günün sonunda bitiren bir takım. Bu görevi tanımlar. Bu da sezon sonunda hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok çalışıyoruz. Biz de bu çalışmaların sonuçlarını almak için çalışıyoruz. "

Atiba, Sergen Yalçın'ın görev süresi boyunca daha fazla gol ve asist aldığından şu şekilde bahsetti: "Benim için bir orta saha pozisyonu, özellikle vevobahis giriş de 6 numara veya 8 numara, her zaman kendimi daha rahat hissettiğim bir pozisyon olmuştur. O sırada koç benim daha çok 8 numara olduğumu düşündü çünkü Joseph ile daha fazlasını aldı. .Defansif rol.Benden çok o zamanlar bana daha çok özgürlük verdi diyebilirim. Hocamla ligi kazandığımız sezon gerçekten bizim için güzel bir sezon oldu. Ne yazık ki futbolda her zaman en iyi şeyler olmaz, en iyi halinizde olamazsınız. Ne yazık ki ertesi sezon durum böyle oldu ve o yıl takım olarak performansımız düştü.