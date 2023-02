İlk maça nasıl başladığımız bizim için çok önemli

TAKİP ET

Aradan sonraki ilk maçında iyi tepki verdiğini söyleyen Kanadalı, "Başladık. sezona iyi başladık aslında ama böyle. Şu anda yapmamız gerekenleri yapıyoruz, lig uzun bir süreç. Bu antrenman kampından sonra ilk maça nasıl başlayacağımız bizim için çok önemli. Buna nasıl tepki vereceğimiz bizim için önemli ve elbette mücadele edeceğiz. Tüm lig için şampiyonluk her zaman bu kulübün hedefidir. Dediğim gibi hedefimiz iyi başlayıp iyi vevobahis bitirmek. Oynanacak çok oyun ve çok zaman var. Bir dizi yapabilirsek en azından işler çok çabuk değişebilir. Şu anda her şey yolunda gidiyor, detaylar üzerinde çalışıyoruz ama ilk maçımıza galibiyetle başlamak istiyoruz. " Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta yeniden göreve geleceğini söyleyen Atiba, "Tabii hocamız henüz yapmadı. Aradan çok zaman geçmeden yeni geldi diyebiliriz. Takım kurmayı bilen, şampiyonluk takımı kurmayı bilen, bu şekilde takım kurmayı bilen bir öğretmen. Bize doğru yönü gösterdi, bizi doğru yola getirdi, bize kim olmamız gerektiğini gösterdi ve bu kesinlikle her maçı kazanan ve günün sonunda bitiren bir takım. Bu görevi tanımlar. Bu da sezon sonunda hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor. Dediğim gibi Şenol Güneş çok iyi bir hoca ve çok çalışıyoruz. Biz de bu çalışmaların sonuçlarını almak için çalışıyoruz. "