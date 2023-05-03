İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Kalegöl Otelde Depremzedeleri Ziyaret Etti

Ölmeztoprak, Kale ilçesi ziyareti kapsamında ilk olarak Kalegöl’de kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Malatya AK Parti Milletvekili Adayı İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: “Kale İlçemizde Kalegöl Otel’de, 6 Şubat Asrın Afetinden sonra yaşanan yaralar sarılırken otelimizde hemşehrilerimize hizmet verilmektedir. Buradaki hizmet sebebi ile gerek teşkilatımıza, gerek belediyemize, gerek ilgisi olan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bugün burada hemşehrilerimizle bir arada olmak, onların dertlerine bir nebzede olsa çözüm sunulduğunu, geçici süreçlerde ciddi anlamda mağduriyet yaşanmadan bir arada kalarak maddi manevi kayıpların telafisi noktasında ciddi yerlere gelindiğini görmek hakikaten güzel. Kalıcı evlerimiz, kalıcı işyerlerimiz konusunda çok iradeli, gayretli adımlar atılıyor. Buradaki barınma, yeme içme aile fertlerinin bir arada kalmaları en azından bu süreci geçirirken huzurlu ortamda yaşamalarını sağlayan emeği geçen herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra da bu hizmetler, imar, inşa ve ihya faaliyetleri olarak çok güçlü bir şekilde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve siz milletimizin iradesinin temsilcisi vekillerin güçlü bir şekilde mecliste varlığıyla devam edecek.” dedi.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca: “Bilindiği üzere Kale İlçemiz, AK Partinin her zaman en güçlü kalesidir, gururudur. 14 Mayıs seçimlerinde de AK Partimize ve Cumhur İttifakına en yüksek oranda oyu vererek görevini yerine getirecektir. Hükümetimizin deprem süreçlerinde Kale İlçemize tüm imkanlarıyla seferber olup, ilçemizi sil baştan inşa ettiler. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlara, milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kalegöl Oteldeyiz, 6 Şubat’tan sonra burada yaklaşık 60 ailemizi misafir ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeni evlerine geçene kadar burada misafirimiz olacaklar. İnşallah bu süreçte hep birlikte yaralarımızı saracağız.” dedi.