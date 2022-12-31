İngiltere'nin İsteği Macar Fenerbahçe Yıldızı

Uruguaylı oyuncular bu kez 25 maça çıktı ve 22 maçta 1194 dakika sürdü. Rossi 3 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir yakından takip edilen 24 yaşındaki oyuncu için Torino hamlesini yaptı. İtalyan basını, Bordeaux-Blankes'in Rossi için Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif vermeye hazırlandığını yazıyor.

Leicester, Szalai'ye takıldı

İngiltere'nin isteği Macar Fenerbahçe yıldızı Attila Szalai'den geldi. Transfer dedikoduları köşesinde yaşananlara bakılırsa Leicester City, görev sürem sonunda bedelsiz ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü'nün yerine 24 yaşındaki bir stoper almayı planlıyor. Raporlar, Szalai'nin Leicester'dan belirlenen adaylardan biri olduğunu öne sürse de, hangi tekliflerin yapılacağına dair hiçbir ayrıntı yok.