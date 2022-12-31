İngiltere'nin İsteği Macar Fenerbahçe Yıldızı
Uruguaylı oyuncular bu kez 25 maça çıktı ve 22 maçta 1194 dakika sürdü. Rossi 3 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir yakından takip edilen 24 yaşındaki oyuncu için Torino hamlesini yaptı. İtalyan basını, Bordeaux-Blankes'in Rossi için Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif vermeye hazırlandığını yazıyor.
Leicester, Szalai'ye takıldı
İngiltere'nin isteği Macar Fenerbahçe yıldızı Attila Szalai'den geldi. Transfer dedikoduları köşesinde yaşananlara bakılırsa Leicester City, görev sürem sonunda bedelsiz ayrılması beklenen Çağlar Söyüncü'nün yerine 24 yaşındaki bir stoper almayı planlıyor. Raporlar, Szalai'nin Leicester'dan belirlenen adaylardan biri olduğunu öne sürse de, hangi tekliflerin yapılacağına dair hiçbir ayrıntı yok.
Arda Güler, kulüp tarihinin en genç lig golcüsü ve Avrupa'da Çubuklu forması giyen ve sonunda milli takım forması giyen en genç futbolcu. 17 yaşındaki celticbet yıldız şimdilerde Avrupa'nın birçok devi tarafından aranıyor. Son zamanlarda Milan ve Napoli, Ardagül'e ilgi gösteriyor. Sadece İspanyol gazetesi AS ve Fransız sitesi Le10Sport, şu anda Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında genç oyuncular için bir mücadele olduğunu belirtti. Haberde Barça'nın Keserisspor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı ve Arda'da da forma giyeceğini açıkladığı belirtiliyor. Ali Koç'un şirketlerinden birinin de Barcelona'nın sponsorlarından biri olduğuna dikkat çekildi. 17 yaşındaki oyuncu için ilk hareket eden takımın sadece PSG olduğunu belirtmek gerekir. Fransa milli takımının stratejik danışmanı Luis Campos'un Fenerbahçe ile görüştüğü celticbet giriş bildirildi. Paris Saint-Germain'in Ardagüle'ye 25 milyon euro yani (484 milyon TL) teklif ettiği bildirildi. Galatasaray başkanlığı döneminde Blake Elmas'a danışmanlık yapan Campos, Arda'yı iyi tanıyor. Portekizli futbolcunun transferi desteklediği bildirildi. Avrupa devlerini takip edin; Jorge Jesus'un gelişinin ardından Fenerbahçe orta sahasının değişmez isimlerinden biri haline gelen İsmail Yüksek'in peşine düşer. Transfer piyasasında Arda Güler'in gideceği büyük kulüp söz konusu olduğunda en belirgin transfer İsmail'den geliyor. Inter Milan scoutlarının, kendisini uzun süredir takip eden İsmail Yüksek için bir rapor hazırladığı ve Teknik Direktör Simeone Inzaghi'nin, genci takdim etmesi için yönetimden talepte bulunduğu öğrenildi.