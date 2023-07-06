İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen mezuniyet töreni ile 284 yeni doktor adayı diplomalarını alarak sağlık ordusuna katıldı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının mezuniyet töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan mezuniyet törenine Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın ile öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, bir toplumun gücünün insanının değeri ile ölçüldüğünü belirterek, “Ne kadar iyi yetiştirirseniz insanınızı onunla büyüyor ve güçleniyorsunuz. Bu çocuklarımızda sadece ailesinin kıymetlisi değil aslında tüm milletin en kıymetli varlığı. Türk milletinin en kıymetli varlığı işte bu genç nüfusudur. Bizler o yüzden bu fakir millet elimizde, avucumuzda ne varsa evlatlarımızı yetiştirmek için harcıyoruz” dedi.

Türkiye’nin 19. yüzyıl modernleşmesi ile beraber bugünkü geldiği noktaya ulaştığını hatırlatan Vali Şahin, “Burada da 3 önemli kurum amiral gemiliğini üstlenmişti. Bunlardan biri tıbbiyeydi. Bir tanesi mülkiye bir tanesi de harbiyeydi. Bu 3 saç ayak üzerine şu anda ki medeniyetimiz inşa edildi. Şunu hiç unutmayın genç kardeşlerim bizden hizmet alan bu millet bugün yaşayan insanlardan daha büyük bir kavram. Bugün yaşayanları da kapsıyor, ölmüş olanları da kapsıyor, yeni doğup yeniden dahil olacakları da kapsıyor. Bizler bu büyük yüce millet kavramına hizmet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tıp doktorunun toplum için çok değerli olduğunun da altını çizen Şahin, “Toplumda en kıymetli yere de tıp doktorları yerleşmiştir. Bizler milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Genç kardeşlerimizde bu hizmet bayrağını alıp daha da yukarıya taşıyacaklar. Hepsi bizim, ailelerinin ve Türk milletinin göz bebeği. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da bugün 284 doktoru üniversitelerinden uğurladıklarını belirterek, “Bizim gibi orta yaşlı hocalar artık yeni bir nesli daha ülkemize kazandırıyor. Kendilerini bir kez daha klonlamış oluyorlar. Genç doktorlarımızdan çok ümitliyiz onlar bayrağı bizden devir alıp daha ileriye daha yükseğe taşıyacaklar. Ülkemize daha çok hizmet edecekler. Ümit ediyorum ki meslek hayatları boyunca bu gençlerimiz hep güzel işlere imza atarlar” dedi.

Mezun olan doktorların Cumhuriyetin 100. yılında mezun olduğunu ifade eden Kızılay, “Bu doktorlarımızın bir şanssızlıkları var. 2020 yılında pandemi başladı eğitim istediğimiz düzeyde gitmedi. 2023 yılında da 6 Şubat yüzyılın depremini şehrimiz yaşadı 2. bir kez eğitimde bir aksama oldu ve uzaktan eğitim haline dönüştü. Dolayısıyla genç doktorlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Eğitimlerinde bu pandeminin, depremin oluşturduğu eksiklikleri kendileri daha çok çalışarak daha çok okuyarak, asistanlıklarında daha çok nöbet tutarak telafi etsinler. Daha iyi doktor olma yolunda daha büyük gayret sarf etsinler. Bunu çok kıymetli gençlerimizden istiyorum” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, 6 Şubat tarihli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri Kerem Çetin, Furkan Ayaz ve KBB asistanı Yemen uyruklu Yahya Muhammet Ali ile birlikte 50 binin üzerindeki vatandaşı rahmetli andığını belirterek bu felaketlerin gereken derslerin alınacağını ümit ettiğini söyledi.

Program diploma takdimi, hekimlik andının okunması ve kep atma töreni ile son buldu.