Cerrahi bir müdahale ile operasyon gerçekleştirildikten sonra mutluluk çubuğu hayat boyunca güven içerisinde kullanılabilmektedir. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak bilinen ereksiyon problemi, özellikle artık her yaştan erkeklerin yaşadığı olumsuz bir etmen olarak ön plana çıkıyor. Yaşanan sıkıntı bazı zamanlar psikolojik olabiliyor. Bunun içinse birtakım ilaç tedavisi ile birlikte sorunların giderilmesi adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak çoğu zaman hem psikolojik tedavi hem de ilaç tedavisi ne yazık ki etki yapmıyor. İşte böyle zamanlarda doktor ve hasta arasında yapılacak olan konuşma ile birlikte son ve kesin çare olarak mutluluk çubuğu operasyonu gerçekleştirilmektedir. Tüm klinik tetkiklerden geçen hastalar, eğer bu tür bir operasyona hazır olarak uzman doktorlar tarafından kabul görmüş ise, cerrahi müdahale gerçekleştirilir ve hasta yeniden cinsel hayatına kavuşabilir.



Mutluluk çubuğu operasyondan sonra hayat boyu kullanım imkanı



Farklı özelliklere sahip değişik model yapıları altında bulunan mutluluk çubuğu çeşitleri, cerrahi bir müdahale eşliğinde gerçekleştirildikten sonra hasta hayatı boyunca bir daha iktidarsızlık sorunu yaşamaz. Nitekim son ve kesin çare olarak da bilinen bu operasyon, bütün farklı tedavi yolları gerçekleştirildikten sonra uygulanır. Nitekim bu operasyonun bir daha geri dönüşü yoktur. Hastanın penis kısmının iç bölümü tamamen boşaltılır ve bu bölgeye mutluluk çubuğu çeşidi yerleştirilir. Tamamen özel bir operasyon ile uzman doktorlar tarafından yapılan bu cerrahi müdahale sayesinde, farklı yaşlardaki tüm hastalar ereksiyon probleminden tamamen kurtulur.



Farklı özelliklere sahip mutluluk çubuğu çeşitleri



Günümüzde üç farklı özellikle mutluluk çubuğu çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ilk olarak tasarımı gerçekleştirilen katlanabilir modellerdir. Sürekli olarak penisin dik bir pozisyonda kalmasına etki yapan bu protez, katlanabilir bir özelliği olduğundan dolayı rahatlıkla kullanılabilmektedir. Partner ile yaşanacak birliktelik konusunda katlanabilir özelliği ile yeniden dik konuma getirilebilir ve birleşme sağlanabilir. Aynı zamanda ikili ve üçlü bir tasarım ile hazırlanmış şişirilebilir özellikteki mutluluk çubuğu çeşitleri de tercih edilebilmektedir. Özel aparatları sayesinde rahatça şişirilebilme özelliği bulunduğundan dolayı, hasta kısa süre içerisinde ereksiyon halinde gelebilir ve partneri ile güzel bir birliktelik yaşayabilir.



Mutluluk proteziyle iktidarsızlık problemine son



Bütün farklı tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra son ve kesin çare olarak mutluluk çubuğu operasyona gerçekleştirilmek istendiğinde, mutlaka bu konuda doktorla hasta arasında önemli bir konuşma yapılmalıdır. Hastanın buna hazır olup olmadığı ve ileride bazı problemlerin ortaya çıkabileceği, ikinci bir ameliyatın gerçekleşme durumunun söz konusu olacağı dile getirilmelidir. Bazı zamanlar bu cerrahi operasyon ile istenilen durum ortaya çıkmaz ve cihaz penisin üzerinde görünebilir. Böyle durumlarda gerçekleştirilecek ikinci operasyon ile sorun tamamen giderilir ve hasta rahatlıkla partner ile birlikte cinsel birleşme yaşayabilir. Üstelik meni boşalması gerçekleştiği için hasta dilediği yaşta çocuk sahibi olma şansını da elde edebilmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.