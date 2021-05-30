Orijinal ve En Ucuz Juul Pod Fiyatları Sipariş Verin

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JUUL Pod Nedir?

Son derece portatif JUUL cihazı, kullanıcıların kullanım kolaylığının keyfini çıkarmasını sağlamak için kapalı pod sisteminde JUUL podları kullanır. Her kapsül, çalışırken aradıkları alternatif nikotin deneyimini sağlamak için Salt içerir.

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Pratik Kullanım ve Kalitesini ön planda tutan özellikleri nelerdir? diye sorduğumuzda; Juul alanında kendine özgü bir çizgisi olan ve üst segment bir kalitede ABD’de üretilmeye başladığı tarihden itibaren milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve kullanıcılar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan bir cihazdır. Düğme ya da farklı bir ayar gerektirmeden kendi özel Pod ile çalışan vapem.net stoklarında orijinal ve kapalı kutu şeklinde satışa sunulmuştur.