İnternetten Kıble Yönü Bulun

Kıble, Müslümanların namaz kılmak için yöneldikleri, Mekke’deki Kabe-i Muazzama’ya doğru olan yöndür. Namaz için kıble yönü bu ibadetin şartlarından birisidir. Namaza durmadan evvel kıble cihetine doğru yönelmek namazın sıhhati açısından pek mühimdir. Peki kıble yönünü bilmediğimiz bir yerde nasıl davranmalı veya ne yapmalıyız?

Kıble yönünü bilmediğimiz bir yerde namaza durmada önce kıble araştırması yapmak şarttır. Namazın bu farzının yerine getirilmesi için hassas olunması icap eder. Etrafımızdaki sözüne itimat edebileceğimiz –Müslüman- birisine sorarak kıble yönünü öğrenme imkanına kavuşabiliriz. Fakat seyahatlerde ve özellikle yabancı bir ülkede iseniz ne yapacağız? İşte böylesi durumlarda bulunduğunuz yer ile Kabe arasına kıble yönü hattınızı çeken ve böylece kıble yönünüzü kolayca bulmanıza olanak sağlayan uygulama veya servislerden yararlanmanız yararınıza olacaktır. Güvenle kullanabileceğiniz اتجاه القبلة kıble bulma servisi bunlardan birisidir. Online iken mobil cihazınızda konum servisini aktif ederek اتجاه القبلة servisine bağlanmanız durumunda, konumunuz ile Kabe arasındaki kıble yönü hattınızı saniyeler içerisinde alabilirsiniz. Kıble yönü hattını bulunduğunuz konumdaki ev, sokak vs üzerinden hareketle kıble yönünüzü bulmak için kullanabilirsiniz.